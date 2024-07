We zien meer Sabretooth in nieuwe Deadpool and Wolverine-trailer

Het duurt niet lang meer of de film die dé zomerblockbuster van 2024 moet worden verschijnt. We hebben het dan over Deadpool and Wolverine, de grote Marvel-release dit jaar. De schurk in het stuk is natuurlijk een klein beetje Deadpool, misschien zelfs een klein beetje Wolverine, maar de grootste bad guy is Sabretooth. Deze slechterik is niet helemaal nieuw voor ons, maar dat mag de pret niet drukken: hij lijkt er vol voor te gaan in de nieuwe trailer van de prent.

Sabertooth in Deadpool and Wolverine

In de nieuwe trailer van Deadpool zien we natuurlijk weer Ryan Reynolds als onze favoriete antiheld, maar hij wordt ditkeer bijgestaan (hoewel, kunnen we daar echt van spreken?) door Hugh Jackmans Wolverine, ook een zeer geliefd personage. Misschien wel de favoriete X-Men. Dat kunnen we niet te hard zeggen, want in de nieuwe film komen meer X-mannen voorbij.

De laatste tijd zijn er heel veel trailers, teasers en social media-posts gedeeld van de film, maar we denken dat deze wel zo’n beetje de laatste is. Er is zelfs al bekend hoe de popcornbakken eruit komen te zien. We weten inmiddels wel da ikt Deadpool en Wolverine samen moeten werken in de derde Deadpool-film, maar in de nieuwe trailer krijgen we een glimp van waarom dat nodig is.

X-Men

Cue Sabretooth, die wederom wordt gespeeld door Tyler Mane (net als in X-Men ui 2000). Het gaat deze scherptand niet eens zozeer om Deadpool: hij heeft een appeltje te schillen met Wolvey. En dit X-Men-achtige feest wordt ook ‘bezocht’ door een andere mutanten en helden, zoals Pyro en Elektra. Voor de hondenfans: Dogpool maakt ook zijn opwachting in Deadpool and Wolverine. Mobius en Miss Minutes zouden ook een cameo hebben, maar dat is nu slechts gefluister in de wandelgangen.

De eerste Deadpool-flick was een grote hit: het bracht zo’n 700 miljoen euro in het laatje en kreeg zelfs een paar Golden Globe-nominaties. Deadpool 2 deed dat succes dunnetjes over, en zeker nu we Wolverine erbij krijgen (die ook al veel filmsucces heeft), zien we niet waarom de derde film niet een enorm succes zal zijn. In ieder geval zijn er veel bekende gezichten terug: van girlfriend Morena Baccarin tot chauffeur Karan Soni. Personages als Teenage Warhead, Colossus en Buck zijn er ook weer bij.

26 juli draait Deadpool and Wolverine in de bioscoop.