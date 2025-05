Hands-on met Nintendo Switch 2: evolutie of revolutie?

Nintendo Switch 2 is robuust

Verder zijn het geluid en de standaard achterop verbeterd, waardoor je audio-ervaring meer surround zou moeten voelen en je het apparaat makkelijker neerzet. Want zeg nou zelf, de standaard op de huidige Switch voelt een beetje als een afterthought. Verder heeft het apparaat veel meer opslaggeheugen, namelijk 256 GB in plaats van slechts 32 GB. Aan de andere kant heb je dat zo vol: games zijn namelijk ook een stuk groter van stuk geworden.

Maar de vraag is natuurlijk: is Switch 2 een evolutie of een revolutie? Ten eerste is het moeilijk om dat na bij elkaar een anderhalf uur spelen te kunnen zeggen. Wel komt de Switch 2 op mij over als een ontzettend robuust apparaat. Je kunt er heel makkelijk op gamen en het voelt echt als een nieuwe console van Nintendo. Wat helpt is dat er meteen een verse lineup aan games klaarstaat voor de console, want daardoor voelt hij nog iets nieuwer, in plaats van dat het een soort Switch on steroids is. Het is misschien gek dat het juist door de software komt in plaats van de hardware, maar de console voelt zo wel als een compleet plaatje.

Is het een echte revolutie? Daar volgt een antwoord op als we het apparaat breder hebben getest: hoe is het thuis in je woonkamer als je een Mario Kart-toernooitje wil doen met je vrienden? Hoe is de chatfunctie die zelfs zijn eigen knop heeft? Dat zijn dingen die ook een belangrijk verschil kunnen maken. In ieder geval voelde het tijdens de speelsessie wel als een vrij ander apparaat dan Nintendo Switch, zeker in games waarin je de Joy-Cons ook daadwerkelijk anders neerzet.

Nintendo Switch 2 is verkrijgbaar vanaf 5 juni 2025 voor een adviesprijs van 469,99 euro. Wil je weten hoe we de belangrijkste launchgame vinden? Lees onze hands-on van Mario Kart World.