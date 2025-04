Dit betaal je om je Switch-games op Nintendo Switch 2 te kunnen spelen

Nintendo is van plan om een flinke collectie games van Switch 1 een upgrade te geven naar Switch 2. Het voordeel is dat als je de game al op de ene console hebt, je hem niet opnieuw hoeft te kopen voor Switch 2. Het nadeel? Je moet er wel iets voor betalen. Daar krijg je wel een geüpgraded versie van het spel voor terug. Maar, wat kost die upgrade precies? Nintendo heeft dat nu bekendgemaakt.

Upgradeprijzen Switch-games

Nintendo zette de vanafprijzen in de eShop en die lijken vooralsnog mee te vallen. Je kunt bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Breath of the Wild vanaf 9,99 euro upgraden. Dat is ongeveer gelijk aan wat het kost om je PlayStation 4-spellen naar het PlayStation 5-tijdperk te halen. Had je Zelda nog niet eerder, dan kost het spel je 79,99 euro op Switch. Je hebt dan wel de upgrade al, maar je betaalt dus hetzelfde als voor gloednieuwe games die je voor de Switch 2 koopt.