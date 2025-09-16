Nederland houdt van games: totale omzet was vorig jaar 1,8 miljard euro

Videogames zijn allang niet meer voor een kleine groep fanatiekelingen bedoeld: mensen afkomstig uit alle hoeken van de samenleving genieten tegenwoordig van de virtuele avonturen die op spelcomputers, pc en smartphones worden voorgeschoteld. Uit nieuwe cijfers blijkt zelfs dat de totale omzet van de Nederlandse game-industrie in 2024 maar liefst 1,8 miljard euro betrof.

Een land vol gamers

De cijfers zijn afkomstig van Games Sales Data en AppMagic, die in opdracht van Videogames Federatie Nederland (VGFN) zijn verzameld. Het gaat om een aanzienlijke stijging van 20%, want in 2023 bedroeg de omzet in Nederland nog 1,5 miljard euro. Die stijging zit hem volgens het onderzoek in groei van gaming op consoles, pc en de mobiele markt. Het bewijst eens te meer dat er nog een flinke groei zit in deze creatieve industrie.