Nederland houdt van games: totale omzet was vorig jaar 1,8 miljard euro

Videogames zijn allang niet meer voor een kleine groep fanatiekelingen bedoeld: mensen afkomstig uit alle hoeken van de samenleving genieten tegenwoordig van de virtuele avonturen die op spelcomputers, pc en smartphones worden voorgeschoteld. Uit nieuwe cijfers blijkt zelfs dat de totale omzet van de Nederlandse game-industrie in 2024 maar liefst 1,8 miljard euro betrof.
De cijfers zijn afkomstig van Games Sales Data en AppMagic, die in opdracht van Videogames Federatie Nederland (VGFN) zijn verzameld. Het gaat om een aanzienlijke stijging van 20%, want in 2023 bedroeg de omzet in Nederland nog 1,5 miljard euro. Die stijging zit hem volgens het onderzoek in groei van gaming op consoles, pc en de mobiele markt. Het bewijst eens te meer dat er nog een flinke groei zit in deze creatieve industrie.
Volgens de cijfers spelen maar liefst 10,1 miljoen mensen die in Nederland woonachtig zijn wel eens games. Daarbij is de gemiddelde leeftijd 31 jaar – ouder dan vaak wordt verondersteld. Ook de verdeling tussen man en vrouw is interessant: 52% van alle gamers is man en 48 procent is vrouw. Het gaat daarbij dus om een bijna gelijke verdeling, waardoor eens te meer blijkt dat games voor iedereen leuk kunnen zijn.
VGFN heeft ook de populairste spelcomputers en games verzameld. Zo was de PlayStation 5 in 2024 de populairste spelcomputer in Nederland, gevolgd door de Nintendo Switch, Xbox Series X en S, Nintendo Switch Lite en tot slot de PlayStation 4. De Switch 2 maakt nog geen onderdeel uit van deze lijst, omdat deze console pas eerder dit jaar is uitgekomen.
De populairste consolegame is EA Sports FC 25, de voetbalgame die voorheen bekendstond als ‘FIFA’. Ook Super Mario Party Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty: Black Ops 6 en Super Mario Bros. Wonder waren in 2024 erg in trek. Op pc was de koploper Minecraft, en ook de Farming Simulator-spellen weten de Nederlandse gamers te vinden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om verkochte spellen; gratis te spelen games als Fortnite zijn hier dus niet in meegenomen. Qua mobiele games worden spellen als Block Blast, Brawl Stars en Roblox vaak gedownload.
Interessant is ook om te zien dat ouders erg betrokken zijn bij wat hun kinderen spelen. Volgens onderzoek speelt maar liefst 76% van alle ouders wel eens games mee met hun kids. 90% maakt afspraken met hun kinderen over hoe lang er gegamed wordt, zodat het bij een gezonde hobby blijft die geen nadelige invloed heeft op het dagelijks leven. 75% maakt ook gebruik van ouderlijk toezicht of vergelijkbare instellingen om dit goed te reguleren.
De meeste ouders zijn dan ook positief over de effecten van videogames op hun kind. 60% laat weten dat games bijdragen aan de Engelse taalvaardigheid van hun kind en 52% is ook te spreken over de invloed die games hebben op de creativiteit van hun kind. Wel is er ruimte voor verbetering op het gebied van kennis over de hulpmiddelen die er zijn. Met 49% weten lang niet alle ouders af van het PEGI-leeftijdsclassificatiesysteem, waarmee in Europa in één oogopslag duidelijk wordt gemaakt vanaf welke leeftijd games bedoeld zijn.
Martijn Schenderling, de general manager van VGFN, is in ieder geval positief over de resultaten: “De cijfers tonen aan dat de Nederlandse videogamesector een gezonde groei doormaakt waarbinnen plezier en veilig gamen centraal staat. Wij hopen dat deze groei doorzet waarbij wij ook actief de overheid meer kunnen betrekken, zoals in de landen om ons heen.”
Het moge duidelijk zijn: het spelen van games is in alle lagen van de bevolking de normaalste zaak van de wereld. Of het nou om jongeren gaat of volwassenen: een aanzienlijk deel van de Nederlanders speelt wel eens een spelletje. Des te belangrijker is het voor ouders die nog niet zo bekend zijn met videogames om zich te informeren over de mogelijkheden en valkuilen. In gesprek gaan met je kind over zijn of haar hobby kan daarbij een goede eerste stap zijn. En wie weet krijg je er zelf ook een nieuwe hobby bij!