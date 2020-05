Good News Friday: nieuw op Netflix, voorleesapp voor kids en toch een soort Songfestival

Welkom op je vrijdag! Voor veel mensen de laatste werkdag van de week én natuurlijk extra leuk omdat wij je wekelijks voorzien van een portie goed nieuws om het weekend mee af te trappen. Deze week zetten we onder andere een aantal nieuwe Netflix-releases in de spotlight, geven we toch aandacht aan het Songfestival en aan een nieuwe podcast van voetballers. Eurovisie Songfestival: toch optredens Rotterdam zou volgende week eigenlijk helemaal in het teken staan van het Eurovisie Songfestival. Omdat we nog een jaar moeten wachten, komt de organisatie nu wel met een speciale show: Eurovision: Europe Shine a Light. Het wordt niet uitgezonden vanuit Ahoy, maar het Mediapark in Hilversum en is te zien in meer dan 40 Europese landen en Australië. Alle deelnemers van dit jaar worden in de spotlight gezet en we krijgen optredens te zien van voormalig Eurovisie-artiesten en winnaars. Ook 'Mr. Eurovison' Johnny Logan treedt op met zijn klassieker 'What's Another Year', het winnende nummer in 1980. Songfestival-fans over de hele wereld vormen een koor. Eurovision: Europe Shine a Light is te zien op zaterdag 16 mei om 21.00u op NPO1 of live op het YouTube-kanaal van Eurovision.

With just 10 days to go, we’re excited to confirm #Eurovision: Europe #ShineALight will feature performances from ESC legends including:



🔸@dunclaurence 🇳🇱

🔹@NettaBarzilai 🇮🇱

🔸@futomaki 🇷🇸

🔹@manszelmerlow 🇸🇪



See what else you can look forward to 👇 https://t.co/7B1Dm1gtkm pic.twitter.com/HBmVeAhmmE — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 6, 2020

Pathé Thuis Original: 'Op Gepaste Afstand' Op Pathé Thuis kun je binnenkort kijken naar een korte speelfilm, die zich afspeelt tijdens de lockdown. 'Op Gepaste Afstand' heet de film en de hoofdrollen worden vertolkt door Noortje Herlaar en Tibor Lukács. Het is de eerste film die is geschreven en wordt opgenomen tijdens de intelligente lockdown. De opnames vonden deze week plaats in een Nederlandse stad. Deze romantische film vertelt het verhaal van twee onbekenden die elkaar in de verlaten straten tegenkomen en samen verder wandelen. De film is vanaf 19 mei te zien op Pathé Thuis.

App voor (aanstaande) moeders: How about mom? Een beter moment om de nieuwe app How about mom? te lanceren is er bijna niet, zo vlak voor moederdag. De Nederlandse start-up lanceerde deze week de eerste app voor (aanstaande) moeders. Omdat iedere nieuwe moeder vol vragen zit over bijvoorbeeld haar kraamtijd, herstel na de bevalling of moeder worden. Rondom veel lichamelijke en psychische aspecten van het moederschap heersen nog volop taboes, volgens de bedenkers van de app. De How about mom-app bestaat uit drie onderdelen: een handige symptomenchecker, informatie over het eerste jaar als moeder, en audio en video cursussen via How about mom Class.

Google komt met Read Along-app voor kinderen Google heeft een app uitgebracht waardoor kinderen hardop verhaaltjes kunnen lezen. De app geeft vervolgens feedback. Read Along is in meer dan 180 landen beschikbaar, waaronder Nederland. Naast verhaaltjes van over de hele wereld zitten er ook spelletjes in. Het idee is om kinderen zo te laten doorleren tijdens alle maatregelen rondom COVID-19.

LG is terug met nieuwe telefoon: LG Velvet In Zuid-Korea heeft LG zijn nieuwe telefoon aangekondigd. Het gaat om de LG Velvet, een toestel waarop je een stylus kunt gebruiken. De telefoon is 16,7 cm bij 7,3 cm met een flink OLED-scherm en drie camera’s op de achterkant. Er zit een 48 megapixelsensor op, maar ook een ultragroothoeklens en een dieptesensor. De selfiecamera is 16 megapixel. De gimmick is dat je er asmr-video’s mee kunt maken. Het toestel kost ongeveer 650 tot 700 euro, al is het nog onbekend of de Velvet in andere landen verschijnt.

John Wick wordt gelivestreamd met introductie van Keanu Reeves Keanu Reeves en Halle Berry hebben wat te doen vandaag, want er is een livestream van John Wick waarvoor de twee een introductie doen. De film wordt gratis gestreamd en en Jamie Lee Curtis, Lance Reddick en Asia Kate Dillon zijn samen met de regisseurs van de geweldige actiefilm aanwezig om wat extra achtergrond te bieden voor de film start. De film start om 3 uur ‘s nachts van vrijdag op zaterdag (vannacht dus) op het Fandango Movieclips kanaal op YouTube.

Deze 13 games komen bij launch naar Xbox Series X Misschien zijn ze er niet allemaal op de exacte uitgavedatum van Xbox Series X (die ons overigens nog steeds onbekend is), maar dan niet lang daarna. Deze games zijn door Microsoft aangemerkt als ‘launch window’-games voor de aankomende console: Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory: Infinite, Call of the Sea, Chorus, DiRT 5, Madden NFL 21, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Ascent, The Medium, Vampire: The Masquerade en Yakuza: Like a Dragon. Niet slecht!

Nu op Netflix: The Eddy en een nieuw seizoen Working Moms en Dead to Me Fijne nieuwe dingen op Netflix, want de fijne serie over de rouwende bombshell Christina Applegate is met zijn zwarte humor een waar genot. Hij gaat vandaag verder, want er staat een gloednieuw seizoen op Netflix. Hetzelfde geldt voor Working Moms, dat misschien niet zoveel duistere humor heeft, maar wel heerlijk veel drama en grappige momenten. Tot slot is er ook nog de La La Land-achtige serie The Eddy, over een jazzcafé, liefde en andere beslommeringen van creatievelingen.

Death Coming is gratis in de Epic Games Store De Dood is niet alleen op Netflix een populair onderwerp, ook in de game Death Coming. De Magere Hein-simulator is gratis in de Epic Games Store.

Andy Serkis leest vandaag The Hobbit voor (12 uur lang!) Andy Serkis, het meest bekend als Smaegol in The Lord of the Rings, leest vandaag 12 uur lang voor uit het boek The Hobbit. Dat doet hij om geld op te halen voor de strijd tegen het coronavirus. Hij begint als het goed is over een uurtje te lezen, om 11 uur deze vrijdag.

Meer content