​Good News Friday: gratis cloudgaming, ijsjes voor je hond en hoe houd je quarantaine spannend met je partner?

Het is vrijdag en natuurlijk is alleen dat al goed nieuws: bijna weekend! Zeker voor mensen die niet thuis kunnen werken is dat een zegen: eindelijk even wat tijd in het zonnetje spenderen! Maar er is nog veel meer goed nieuws, want het is Good News Friday op DutchCowboys en we hebben veel moois in petto! Gratis games in de cloud spelen met Google Stadia Pro Google heeft besloten om deze maanden binnenshuis iets beter te maken door ten eerste de gratis variant van het Google Stadia-abonnement te lanceren, maar daar ook nog twe maanden gratis Google Stadia Pro bij te doen. Met het cloudgamingplatform van het miljardenbedrijf is het mogelijk om op allerlei verschillende apparaten te gamen, zonder dat je het spel eerst hoeft te downloaden. Je kunt direct spelen via je internetverbinding en je hoeft geen ultramachines te hebben om de games te kunnen draaien. Die game staat namelijk op een server die al het werk doet: je internetverbinding zorgt er vervolgens voor dat die game wordt weergegeven op het toestel dat je gebruikt.

In principe kosten games binnen Google Stadia geld, maar voor Pro-leden is het mogelijk om 9 games gratis te spelen: Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Thumper, Serious Sam Collection, Spitlings en Stacks On Stacks (On Stacks). De ondersteunde apparaten voor Google Stadia zijn telefoons van Asus, Razer, Samsung en Google, maar ook gameconsoles en de Chrome-browser. Je hebt alleen een Gmail-account nodig om binnen de app Google Stadia een account aan te maken. Had je al Google Stadia Pro? Dan word je deze twee maanden niet gefactureerd.

Hoera: de Final Fantasy 7 Remake is uit!

Gamers hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag komt eindelijk de zeer gehypte remake van Final Fantasy 7 uit. Hoewel de reeks inmiddels al bij een veel verder deel is, wordt Final Fantasy 7 altijd al gezien als een van de beste games uit de serie. Er zijn al veel heruitgaves geweest, maar met deze remake is het echt menens. Nieuwsgierig wat deze rpg te bieden heeft? Bekijk dan de pracht in de onderstaande trailer:

Koningsdag wordt dag van Nederlands product Denk je aan Koningsdag, dan komen er al gauw allerlei tradities naar voren: koekhappen, oranjetompoucen en volkszangers die overal in de grote steden een feestje komen bouwen. Dat alles kan nog steeds, maar net even op een andere manier. Zo kun je natuurlijk zelf thuis allemaal oranje etenswaren eten of maken, of een Oud-Hollands spelparcours creëren in je tuin. Alleen ja, die feestjes met volkszangers, die worden toch net even anders. Gelukkig hebben we radiozenders, want op Koningsdag staan die geheel in het teken van Nederlands product. Menig radiozender zal maandag 27 april van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ‘s avonds uitsluitend Nederlandse nummers laten horen. Dat betekent waarschijnlijk dat Engelse nummers ook kunnen, zolang deze van Neerlandse makelij zijn. Gelukkig maar, want wij houden er wel van als de Lady Smiles. Vandaag is natuurlijk niet ‘Rood’, Marco: het is Oranje boven!

#Wilhelmus2020 - Speel net als de musici van het #Concertgebouworkest op maandag 27 april om 10:00 uur het Wilhelmus vanaf je balkon, uit het raam of in je tuin!

► Meer informatie en bladmuziek: https://t.co/J8veah5Edz#Koningsdag #Koningsdag2020 pic.twitter.com/ullsIcIMff — Concertgebouworkest (@ConcertgbOrkest) April 9, 2020

Deze zesde Nationale Museumweek is digitaal Het is een moeilijke tijd voor musea: ze mogen niet open, ze moeten enorm op hun beveiliging letten en natuurlijk alsnog zorgen voor het moois dat ze tentoonstellen. Een beetje liefde voor cultuur geef je door van 20 tot 26 april een digitaal museumbezoek te plannen. 400 musea brengen die week een ode aan 75 jaar culturele vrijheid. Er is een digitale expositie op de Dam en dat kun je niet alleen digitaal bekijken: je kunt er ook zelf een eigen kunstwerk aan toevoegen. Doe dus mee aan het digitaal Gouden Pronkstuk, waar meer dan 400 pronkstukken van musea door heel het land te zien zijn en een heleboel interessante verhalen van medelanders worden verteld. Je kunt hiervoor terecht op museumweek.nl.

Nieuw op Disney+: Eddie the Eagle Een beetje doorzettingsvermogen, dat brengt je een heel eind. Is dat de boodschap van de film Eddie the Eagle? Je ziet het nu op Disney+. De film met Hugh Jackman en Taron Egerton draait om een Britse schansspringer die heel graag aan de Olympische Spelen wil meedoen, maar daar moet je wel wat voor doen. Of dat gaat lukken is te zien in deze prent van regisseur Dexter Fletcher (Rocketman).

Once Upon a Time in Hollywood op Netflix Nog niet vandaag, maar op 13 april kun je een film op Netflix zien die je hopelijk al in de bioscoop hebt gezien. Once Upon a Time in Hollywood is zo’n fijne flick, die kun je met gemak meerdere malen achter elkaar zien. Of je dat nou doet omdat er altijd weer nieuwe dingen te ontdekken zijn aan films van Quentin Tarantino, of omdat de heerlijke Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt én Lena Dunham erin te zien zijn. Misschien houd je wel van deze film om het grappige verhaal en inkijkje dat het biedt in hoe het er in de vorige eeuw aan toeging in Hollywood. Met, omdat het in de jaren ‘50 speelt, ook nog een gruwelijke gebeurtenis in de achtergrond. Erg interessant hoe Tarantino die erin heeft verweven. Of zou de beroemde regisseur daar iets mee willen zeggen? Maandag kun je erover doorfilosoferen, want dan staat Once Upon A Time op Netflix.

Tennisles van Federer De bekende tennisser Federer wil graag dat iedereen een beetje blijft bewegen tussen al dat Netflixen door. Daarom roept hij mensen op tot het insturen van video’s waarop ze tennissen. Vervolgens retweet Federer ze en geeft hij wat commentaar. Vaak zijn het grappige, mooie video’s van mensen die als een dolle staan te tennissen met een muur. De Zwitserse sportman denkt dat dit een geweldig moment is om aan je tennistechniek te werken, als je normaliter wedstrijden speelt in het weekend, dan is dit fijne afleiding.

Maak ijsjes voor je hond Het Belgische merk Smoofl maakt hondensnacks en komt nu met iets nieuws: hondenijsjes. Dit is geen 1 aprilgrap, je kunt echt een 'starter kit' bestellen om zelf thuis ijsjes voor je hond te maken. In de kit vind je mixen en een ijsvorm. Na een nachtje in de vriezer trakteer je je hond op een ijsje. Die moet je dan wel zelf vasthouden terwijl je hond ervan likt of bijt. Zowel in België als Nederland verkrijgbaar.

Stelletjes in quarantaine krijgen hulp van Christine le Duc: 'Raad & Daad Lijn' Veel stellen brengen veel meer tijd samen door. Dat kan zorgen voor spanningen, zowel positief als negatief. Christine le Duc, de erotiekwinkel, opende samen met seksuologe Astrid Kremers een adviespunt: de Raad & Daad Lijn. Door het continu samenzijn kan de seksuele relatie aardig op de proef worden gesteld. Wie contact opneemt met deze nieuwe 'lijn' kan een luisterend oor verwachten en krijgt persoonlijk advies. Je kunt er terecht met vragen over intimiteit en seksualiteit. De medewerkers van Christine le Duc geven ook vakkundig advies over welke erotische producten je relatie spannend kunnen houden. Neem contact op via de website of Facebook.

DGTL komt met grootste online festival Dit weekend zou DGTL geschiedenis gaan schrijven met een circulair georganiseerd festival op de NSDM-werf. Nu het festival niet door kan gaan heeft de organisatie een alternatief bedacht. Heb je wel zin in een feestje dit weekend? 'Bezoek' dan 's werelds grootste online festival! Verspreid over meerdere digitale stages organiseert DGTL op 11 en 12 april twee dagen lang DIGITAL DGTL. Tover je huis om tot festivalterrein en ga lekker los. Er is unieke live content en dagelijks kun je recaps bekijken. Kom alvast in de mood en schuif je meubels aan de kant. Je vindt het digitale festival hier.

