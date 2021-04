Master of None komt eindelijk terug: seizoen 3 binnenkort op Netflix

Het was voor mij één van de eerste series die ik keek op Netflix: Master of None . Ik weet nog dat een oud-collega mij tipte en daarvoor ben ik hem nog steeds dankbaar. Deze serie is namelijk in mijn geheugen gegrift. En dat wil iets zeggen, want ik heb er heel wat gezien. Helaas bleef het bij twee seizoenen en die jaag je er zo doorheen. Gek genoeg is Master of None nooit zo bekend geworden als veel andere series die op de streamingdienst staan. Misschien komt er verandering in nu seizoen 3 uit het niets werd aangekondigd en die komt al snel!

Master of None: het verhaal

Geen idee waar we het over hebben? Zonder het plot te verklappen proberen we je toch warm te maken om Master of None te gaan kijken. De serie is lastig in te delen in een genre. Ik heb er vooral heel hard om gelachen, maar het is ook zielig, mooi en frustrerend. Het verhaal draait om Dev uit New York, zoon van traditionele Hindoestaanse ouders. In de serie volgen we zijn leven, zien we zijn vrienden en kunnen we lachen om zijn ongemakkelijke gesprekken en liefdesleven. Dev probeert tussen het daten door een carrière als acteur op te bouwen, maar dat komt nogal moeizaam van de grond.

In het tweede seizoen volgen we Dev in Italië, waar hij bijzonder goed in zijn vel lijkt te zitten en leert om pasta te maken. Meer willen we niet verklappen, maar we delen wel de trailers: