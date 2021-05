Goed Nieuws: Stranger Things teaser, nieuwe LEGO-plant en mooi weer in aantocht

De wisselvallige werkweek is weer bijna voorbij, een zonnige zondag staat voor de deur en je krijgt een portie goed nieuws geserveerd. Wat wil je nog meer? Wij verzamelden weer allerlei leuke berichten waar je een fijn gevoel van krijgt. Omdat we er al heel lang op moeten wachten bijvoorbeeld, zoals het nieuwe seizoen van Stranger Things. Maar ook luchtige dingen die het leven leuker maken, zoals vreselijk lelijke gebouwen die een eigen podium verdienen, mooi weer dat in aantocht is én een geweldige nieuwe LEGO-plant.

Nieuwe trailer Stranger Things Het vierde seizoen van Stranger Things komt eraan. Wanneer precies weten we niet, wel dat we ernaar uitkijken. Ze weten het wel spannend te maken, want we kregen al eerder beelden van 'From Russia With Love' voorgeschoteld. Het is fijn om onze favoriete tieners weer eens in actie te zien. Eind vorig jaar was de voorspelling dat de opnames rond maart/april van dit jaar werden afgerond en laten we hopen dat deze nieuwe teaser daarvan een voorbode is. En de opnames daadwerkelijk zijn afgerond. Zodra we weten wanneer seizoen 4 eindelijk te zien is dan lees je dat natuurlijk hier!

Lachwekkend lelijke gebouwen Sommige gebouwen zijn zó lelijk dat het op je lachspieren werkt. Ze hebben zelfs een eigen pagina op Facebook, getiteld 'That’s It, I’m Architecture Shaming'. Want soms zijn ontwerpen gewoon niet om aan te zien, lachwekkend lelijk of wel heel vergezocht. Deze architecten hebben de plank mis geslagen. Geeft niks, want dat biedt ons weer vertier. Neem hier een kijkje op de pagina. Op Instagram kun je ook de pagina Ugly Belgian Houses volgen. 'Better to be ugly than be boring'.

Duiker van 79 is al 30 jaar bevriend met dezelfde vis In de categorie 'ontroerend' is het verhaal van een 79-jaar oude duiker die al 30 jaar lang bevriend is met dezelfde vis. De Japanse man kent de Asian sheepshead wrasse, een soort lipvis, al jaren. Hij noemt haar inmiddels zijn 'BFF onder water' en heeft de vis zelfs gered van de dood toen ze ernstig gewond was. Dit zijn toch de berichten die we willen lezen? Kijk en ontroer jezelf.

LEGO komt met Paradijsvogelplant Hij is bekend als de Paradijsvogelplan, Bird of Paradise en Strelitzia Nicolai, een stevige plant met heel tropisch lijkende bloemen erin. LEGO heeft na de Bonsaiboom en het boeket met weidebloemen gekozen voor een Botanical Collection-variant van de Paradijsvogelplant. De set bestaat uit 1173 steentjes en kost 109,99 euro. Hij is dus een stuk duurder dan de andere Botanicals, maar aangezien die steeds uitverkocht zijn, weet LEGO dat de prijs wel wat omhoog kan. Bovendien is de nieuwe set aanzienlijk groter dan zijn collega’s met 46 centimeter hoogte. Hij is nog niet voor te bestellen, maar dat zal niet lang meer duren. LEGO 10289 Bird of Paradise verschijnt op 1 juni 2021 in Nederland.

Paula van der Oest-film Love in a Bottle krijgt voorpremière op Picl De nieuwe film van Paula van der Oest heet Love in a Bottle. Op vrijdag 21 mei krijgen mensen een online voorpremière van de film tijdens het filmevent Kijk Ons. Dit wordt georganiseerd door het Nederlands Filmtheater Overleg, Eye Filmmuseum, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival. De eenmalige online vertoning is voorzien van een vooraf opgenomen Q&A, waarin regisseur en scenarist Paula van der Oest en actrice Hannah Hoekstra vragen beantwoorden. We kunnen alvast verklappen waar de film over gaat, namelijk over liefde op het eerste gezicht in combinatie met het coronavirus. Je kunt op het online streamingplatform Picl naar de voorpremière kijken op 21 mei. Op 17 juni draait Love in a Bottle in de bioscoop.

Het wordt zondag zomers weer We hadden een koude april en mei begon ook niet al te warm, maar daar komt nu verandering in. Zondag kan het hier en daar wel 27 graden worden. Daar moet je wel wat voor over hebben, want zaterdag komt er eerst nog een flinke plens water naar beneden. Dat zal dan ook tot gevolg hebben dat het wel een wat subtropische zondag wordt met veel vocht in de lucht. Een beetje broeierig dus, maar dat is helemaal niet erg als je lekker met een baco in eigen tuin hangt, toch?