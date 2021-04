Goed nieuws: deze toeristische attracties kun je overslaan en docu The Year Earth Changed

Welkom bij de nieuwste editie van de vrolijkste rubriek op DutchCowboys: Goed Nieuws! Elke vrijdag geven we je een verse portie fijn nieuws, zodat je het weekend lekker positief inluidt. Zit je er klaar voor? Deze week vertellen we je onder andere meer over toeristische attracties waar je niets aan mist, schrijft de drakenmoeder een comic en wordt er -voor zover wij weten- voor het eerst zuurstof gemaakt op Mars.

Deze toeristische attracties zijn niet de moeite waard Reizen zoals we deden in 2019 voelt soms eeuwen geleden. Veel mensen missen het op reis gaan enorm, maar wees gerust: niet elke plek is in het echt de hype waard. Je bent vast zelf weleens bij een toeristische attractie geweest waarvan je niet begrijpt waarom iedereen dit wil zien of meemaken. Dus nu je niet kunt reizen, sla je deze gehypte plekken mooi over. Mis je toch niets aan. Op Reddit kwam hierover een discussie op gang en die zijn heel vermakelijk om te lezen. Deze plekken kun je volgens deelnemers aan de discussie net zo goed overslaan (plus ons eigen commentaar): De Mona Lisa: het schilderij is klein en je ziet het altijd van enorme afstand (want drukte) waardoor het nog maar weinig magie heeft - redactie DC: eens, maar het Louvre zelf is wel fantastisch

Dubai: buiten is het onaangenaam warm, waardoor je vooral binnen in de airco blijft om je nog enigszins comfortabel te voelen

Pisa: iedere toerist neemt dezelfde afgezaagde foto en verder is er weinig te beleven in deze stad. Zo'n beetje elke andere stad of klein dorp in de Toscane is leuker dan Pisa. redactie DC: eens, Pisa viel echt tegen

Brussel: als je in België bent kies dan voor Antwerpen, Brugge of Gent. Er zijn veel leuke Belgische steden maar Brussel valt bij toeristen blijkbaar vaak tegen. redactie DC: wederom eens, Brussel is vaker lelijk dan mooi. Andere steden in Vlaanderen hebben meer te bieden.

Het balkon van Romeo & Julia in Verona. Waar ze nooit op hebben gestaan.

De kleine zeemeermin in Kopenhagen. Ze is heel klein en staat ver van het centrum op een steen in het water. Er is verder weinig te beleven daar. redactie DC: eens, deze kun je net zo goed overslaan. Kopenhagen zelf is wel heel leuk! Oké, dit lijstje heeft niet geholpen, we willen nog steeds op reis.

In the spotlight: het Instagram-account Passief-agressief Af en toe zetten we een vermakelijk Instagram-account in the spotlight. Deze keer is de beurt aan @passiefagressief. Een account vol passief-agressieve briefjes en ze zijn heel vermakelijk om te lezen. Het zijn boodschappen die niet aan iemand direct worden meegedeeld, maar via een algemeen briefje op een dwingende manier toch verteld. Passief agressief betekent eigenlijk ‘vermomde vijandigheid’. Nou, dit account zit er vol mee!

The Year Earth Changed: nieuwe documentaire met Sir David Attenborough Nu te zien op Apple TV+: The Year Earth Changed. Een nieuwe documentaire, waaraan David Attenborough heeft meegewerkt. Dan weet je dat je wil kijken. Het is een natuurdocumentaire waarin we zien wat de positieve effecten zijn van de coronapandemie op de natuur en het dierenrijk. Want de wereldwijde lockdowns hebben wel degelijk een positieve invloed: zowel op het land als in de zee neemt de vervuiling af en krijgt de natuur rust. Een mooie documentaire die vrolijk stemt in deze gekke tijd.

De PlayStation Store blijft toch open Je kunt klagen over de vreemde keuzes die Sony erin heeft gemaakt, maar laten we ons focussen op het positieve: de PlayStation Store blijft! Hij zou al blijven op PlayStation 4 en 5, maar hij zou eigenlijk deze zomer sluiten op PlayStation 3 en PS Vita. Dat is nu van de baan, omdat er enorm veel kritiek kwam op de keuze. Gamers willen de echte gameklassiekers kunnen blijven spelen en dat kan nu dus alsnog.

Nog meer goed nieuws vanuit Mars: er wordt zuurstof gemaakt Er wordt officieel zuurstof gemaakt op Mars. De rode planeet heeft momenteel niet bepaald de perfecte omstandigheden voor mensen om erop te kunnen overleven, maar MOXIE moet daar verandering in brengen. Zijn volledige naam is Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment en zoals je kunt lezen is het een experiment, dus MOXIE zal niet voor alle zuurstof zorgen. Toch is het een bijzondere mijlpaal (en al de tweede op Mars door NASA deze week na het vliegen van de drone).

Game of Thrones-actrice Emilia Clarke schrijft comics tegenwoordig Hoewel ze ook in gesprek is om in een nieuwe Marvel-serie te gaan spelen, verbreedt Emilia Clarke haar horizon. Ze maakt in samenwerking met Image Comics een eigen stripboek. De comic heet M.O.M.: Mother of Madness en bestaat uit drie delen die het verhaal vertellen over een wetenschapper die ‘s avonds superheld is en verder ook nog alleenstaande moeder. Ze gebruikt haar krachten in dit verhaal vooral om een groep mensenhandelaren uit de weg te ruimen. Zonder draken!