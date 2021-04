Goed nieuws: Handmaid's Tale seizoen 4, 6-jarig skateboardtalent en Among Us eindelijk naar PlayStation

Het was door Koningsdag een gekke werkweek, maar we zijn weer helemaal terug op de rit. Het is vrijdag, het is de laatste dag van de maand en we brengen weer allerlei goed nieuws van over de hele wereld. Wat dacht je van een nieuw seizoen van The Handmaid's Tale, een 6-jarig skateboardtalent, het nieuws dat Among Us eindelijk naar PlayStation komt en publiek definitief welkom bij het Eurovisie Songfestival.

Among Us komt eindelijk naar PlayStation 4 en PlayStation 5

Among Us wordt gezien als een soort versimpelde versie van Wie is de Mol, maar dan online. De ietwat bekende Nederlanders hebben plaatsgemaakt voor buitenaardse wezens en je speelt het online in groepjes, waarbij er verschil is tussen de imposters en de gewone personen die samenwerken om opdrachten uit te voeren binnen het ruimteschip, maar bovenal te ontdekken wie de imposter (de mol dus) is. Deze game is al ruim een half jaar een dikke hit, mede door streamers op Twitch. Nu komt hij eindelijk naar PlayStation 4 en 5, al is nog onbekend wanneer exact.