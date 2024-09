Marvel heeft een nieuwe groep die samenkomt: Thunderbolts*

We hebben honger: honger naar een goede, nieuwe Marvel-film. Ja, zo snel na Deadpool al. Eentje zoals Avengers. Nu is dat wat hoog gegrepen, maar het zou toch leuk zijn als er iets kwam dat ook maar enigszins zou kunnen tippen aan Avengers. Nu heeft de nieuwe film Thunderbolts* (het sterretje hoort erbij van Marvel, we hebben er geen disclaimer over) en het verschil is dat het niet allemaal helden zijn die samenkomen, maar een stelletje depressieve antihelden die echt iets moeten gaan doen met hun leven.

Gaat het Thunderbolts* lukken om weer een Marvel-film te worden die hoge ogen gooit? Misschien. Het feit dat Florence Pugh erin te zien is helpt. We kennen haar uit Black Widow, maar ditmaal lijkt ze toch een wat andere rol te hebben en zich aan te sluiten bij Thunderbolts. We zien ook een bekend gezicht als Bucky Barnes uit de Captain America-franchise en zo zijn er wel meer. De film wordt geregisseerd door Jake Schreier en verschijnt op 2 mei 2025. Eerst komt er nog een Captain America, namelijk Brave New World. We zijn benieuwd.