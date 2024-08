Heeft Gambit nog een appeltje te schillen met Marvel?

Deadpool & Wolverine gezien? Zo niet, dan kun je beter niet verder lezen, want dit artikel bevat spoilers. Spoilers over wat je ziet in die film en dan vooral één personage: Gambit. Weet je het zeker? Oke. Ryan Reynolds deelde een verwijderde scène uit de film waarin we zien wat er met Gambit is gebeurd in het Marvel-universum.

Gambit overleeft?

Gambit is wat ons betreft de grootste verrassing in Deadpool & Wolverine. Natuurlijk helpt het dat de acteur die hem speelt ook een onverwacht gezicht was in Marvel: Channing Tatum. Maar die accenten, die look: het is fantastisch. En: het smaakt misschien ook wel naar meer. Daar kunnen we waarschijnlijk wel naar fluiten, want in een deleted scene zien we hoe Gambit om zich heenkijkt tussen allemaal doden. Hij lijkt daar net even iets te blij mee. Plus: overleeft ook hij de Void, dan kan dat wel eens gevolgen hebben.

Ryan Reynolds has shared a high-quality clip from Deadpool & Wolverine that shows Channing Tatum's Gambit surviving The Void, something only glimpsed on a TVA monitor. pic.twitter.com/gaBr3qhPEs — IGN (@IGN) August 27, 2024

Marvel-universum

Het is niet gek dat Ryan Reynolds dit deelt: hij wil heel graag een Gambit-film maken en dit lijkt zijn sollicitatiebrief daarnaar. Wel vragen we af of mensen die rare accenten door elkaar heen wel trekken, zo’n hele film lang. Ze zijn geweldig, maar het maakt het onmogelijk om dit personage ook maar enigszins serieus te nemen. En we weten inmiddels dat vooral Marvel-films met genoeg duisternis en een serieuze ondertoon goed scoren: dat weet Disney ook. Of het dus met Reynolds meegaat, dat moeten we nog zien.

Maar waar we in ieder geval geen genoeg van krijgen, dat is dat intro van Deadpool & Wolverine.