Eerste trailer van Agatha All Along toont duistere kant van Marvel

We zien Kathryn Hahn altijd graag, zeker in rollen waarin ze duidelijk veel van zichzelf kwijt kan. Niet dat we haar een heks willen noemen, maar ze heeft duidelijk heel veel plezier in de rol van Agatha Harkness. We leerden Agaat kennen in het verrassende WandaVision en nu heeft ze haar eigen spin-off Agatha All Along die binnenkort op Disney+ te zien is.

Ver van WandaVision

De eerste trailer van die spin-off laat Agatha zien zoals we haar goed kennen: ze doet zich hartstikke leuk voor. Wat een vrouw! Maar het duurt natuurlijk niet lang voordat ze haar ware aard laat zien, ook al in deze trailer. We hebben in WandaVision natuurlijk al geleerd dat ze nogal evil is, dus het zou gek zijn als ze in deze trailer alleen maar een lieverd was.

Waar WandaVision een overduidelijke ouderwetse sitcom is, daar is Agatha All Along meer een soort True Detective. Een crimi-serie waarin er een moord is gepleegd en er uiteraard een moordenaar moet worden gevonden. We zien in de trailer ook Rio Vidal, een heks die we nog niet kenden en die wordt gespeeld door de geliefde Aubrey Plaza. Zij moet samen met andere heksen gaan helpen om de magie van Agatha terug te krijgen: die is ze namelijk kwijt.

Agatha All Along

Het is echter allemaal niet zo grappig en leuk als we uit WandaVision gewend zijn: Marvel slaat hier duidelijk een duistere kant op. 18 september weten we hoe ver het gaat, want dan verschijnt de serie op Disney+.