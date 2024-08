Disney+ wordt fiks duurder in Nederland, maar er is hoop

Wil je The Acolyte nog kijken, kun je niet wachten tot Only Murders in the Building verder gaat en slinger jij regelmatig een Disney-klassieker aan? Dan heeft Disney slecht nieuws voor je. De content verandert niet, geen zorgen, maar de prijs die je ervoor betaalt wel. Disney+ wordt maar liefst 3 euro duurder per maand. Er zijn echter verzachtende omstandigheden.

Vanaf 17 oktober kost je Disney+-abonnement 14 euro per maand, in plaats van 11 euro. Nieuw is dat er twee goedkopere abonnementen bijkomen. Het huidige abonnement (waarmee je 4K kunt kijken en vier streams tegelijk) heet straks Premium. Daarnaast komt er een abonnement met 1080p-beeldkwaliteit en 2 schermen à 9,99 euro. Wil je het echt goedkoop, dan zal je af en toe naar een advertentie moeten kijken: dat abonnement kost 5,99 euro.

@DisneyPlus The second season of the Acolyte was looking interesting. Not everything is going to be The Mandalorian and you need to give other shows more than one season. Also, WIllow was the best show ever. I want it back. The 8 episode season may not work for every show.

— Social Distance Barbarian (@Airsucker13) August 22, 2024