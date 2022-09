​Vier administratieve dingen om op te letten als je de VS reist

De Verenigde Staten wil graag weten waar het aan toe is en daarom is het belangrijk dat je alvast weet waar je de eerste nacht slaapt. Heel spannend natuurlijk om lekker op de bonnefooi te gaan zonder verblijfplaats, maar je moet vaak opgeven wat je adres is in de VS. Zorg dus dat je altijd vaststelt waar je de eerste avond slaapt: op die manier kun je overal invullen waar je bent, want geheid dat dat je gevraagd wordt wanneer je naar Amerika reist. Als je naar vrienden reist, dan kun je het adres van je vrienden opschrijven, of je kunt via een reiswebsite op zoek gaan naar een hotel of Airbnb .

Het klinkt heel suf, maar veel mensen staan er mede door de lange geldigheid van een paspoort niet bij stil dat er wel degelijk een datum is dat de geldigheid verstrijkt. Je paspoort gaat tien jaar mee. Er is geen regel dat een paspoort nog een bepaalde geldigheid moet hebben wanneer je ermee naar Amerika reist, maar hij moet nog wel geldig zijn wanneer je weer terugvliegt naar huis. Je kunt de geldigheid van je paspoort checken in je paspoort. Zet meteen een reminder in je agenda wanneer hij bijna verloopt, zodat je op tijd een nieuw exemplaar kunt aanvragen. Bovendien wordt het zonder geldig paspoort ook lastig om een ESTA aan te vragen voor je reis, maar daarover later meer.

Waar je bij menig Europees land niet eens een paspoort nodig hebt om in het vliegtuig te stappen (al is het altijd aan te raden die wel bij je te hebben), komt er bij een trip naar de Verenigde Staten aanzienlijk meer administratieve rompslomp kijken. Het is even wat werk, maar het is wel nodig om de veiligheid te bewaken. Met deze vier administratieve dingen moet je rekening houden als je op reis gaat naar Amerika. Heb je bijvoorbeeld wel eens van een ESTA gehoord?

Het invullen van een ESTA

Die verblijfplaats van hierboven word je waarschijnlijk gevraagd op je ESTA. Dit is één van de belangrijkste dingen om te regelen wanneer je naar de States gaat. ESTA is niet een visum, maar wel een manier voor de Verenigde Staten om meer over je verblijf en over jou te weten te komen en zo te kunnen beoordelen of je het land al dan niet in mag. Doe dit ruim van tevoren, zodat een ESTA USA goedgekeurd kan worden.

Die ESTA is een beetje stressvol. Je moet het echt goed invullen, geen fouten maken en daarnaast ook nog betalen. Het ESTA is namelijk niet gratis. Reistoestemming vragen om naar de Verenigde Staten te gaan kost 39,95 euro per persoon. Vroeger was dit goedkoper, maar dan kon je alleen betalen met creditcard. Inmiddels zijn daar iDeal, Bancontact en Paypal aan toegevoegd. Sowieso geeft de VS aan het geld dat het vraagt voor het proces te investeren in het elektronische systeem voor reistoestemming en om de beveiliging op Amerikaanse luchthavens te verbeteren.

Betaalmiddelen mee

Tot slot is het qua administratie ook nog handig om te zorgen dat je voldoende betaalmiddelen bij je hebt. Stel dat je pinpas wordt ingeslikt of om andere redenen weigert, dan heb je tenminste nog een creditcard bij de hand. Sowieso is een creditcard aan te raden voor dit land, waarin menig burger vaak meerdere creditcards heeft. Zorg dat je werelddekking voor je pasjes aanzet wanneer je gaat reizen en let ook goed op dat je de pincodes weet. Ook voor je creditcard dus. Niets is vervelender dan willen betalen en dat niet kunnen doen. Zeker door het tijdsverschil dat we in Nederland hebben met de VS is het soms enorm moeizaam om iets op afstand bij je bank gedaan te krijgen. Bereid je dus goed voor qua betaalmiddelen, bedenk of je bijvoorbeeld ook alvast wat dollars wil opnemen (of misschien nog ergens in een la hebt) en je kunt met een gerust hart op reis. Als je tenminste ook je paspoort en ESTA op orde hebt.

Niet vergeten dus! Vraag je ESTA aan voor je reis naar Amerika.

[Fotocredits - travelview & miglagoa © Adobe Stock]