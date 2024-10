Disney+ lanceert vandaag abonnement met reclame in Nederland

Verschil Disney+-abonnementen

Het verschil met Premium en het gewone abonnement is naast de prijs (13,99 euro per maand ten opzichte van 9,99 euro per maand) dat de video en audiokwaliteit beter is: 4K UHD en HDR, plus maximaal Dolby Atmos-audio. Ook kun je met een Premium-abonnement op meer apparaten tegelijk kijken: 4 stuks in plaats van 2. Tegelijkertijd wordt dat wat minder aantrekkelijk nu Disney+ actief strijdt tegen het delen van accounts. We kregen recent op ons account bijvoorbeeld al de vraag om ons ‘primaire’ streamtoestel vast te leggen.

Het is qua abonnementskosten overigens wel nog steeds relatief voordelig om Standaard te nemen: je betaalt daar normaal 9,99 euro per maand voor, maar jaarlijks is dat 99,90 euro, wat een maandprijs is van 8,32 euro per maand is. Dan is het verschil met 5,99 euro voor het reclame-abonnement vrij klein. Het reclame-abonnement heeft geen goedkoper jaarabonnement. Premium wel: dat is 139,90 euro per jaar en dus 11,65 euro per maand.

Op Disney+ kun je content bekijken van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star, FX, ABC, Disney Television Studios, Searchlight Pictures en 20th Century Television. Genoeg keuze dus, naast de Disney-klassiekers. Alleen moet je je nu afvragen of daar reclame bij geserveerd wil krijgen of niet.