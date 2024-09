Dit is wanneer je Deadpool & Wolverine thuis kunt kijken

Thuis kijken

Of we Deadpool binnenkort in de nieuwe Avengers kunnen zien, dat moeten we nog maar zien (hoe zit het toch met die huilende Thor?), maar in ieder geval lijkt de rood-zwarte antiheld heel erg welkom te zijn. De film haalde alleen al in zijn eerst weekend 403 miljoen euro op, wat de hoogste opbrengst ooit is in een debuutweekend. We vinden dat helemaal terecht: de film is heerlijk om naar te kijken, al moet je wel van bloed en geweld houden, plus wat schunnige grappen hier en daar.

Nu weet je wanneer je de film vanuit je eigen luie stoel kunt bekijken, al is er altijd nog de optie hem nu in de bios te kijken: hij draait namelijk nog steeds. Wil je thuis kijken, dan kun je dat dus vanaf 1 oktober op digitale platforms doen.