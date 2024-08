Disney cancelt Star Wars-serie The Acolyte

Niet dat we ooit genoeg kunnen krijgen van Han Solo, Obi Wan en Leia, maar een volledig verse cast met een fris verhaal is zeker iets dat de serie goed kan gebruiken. Deadline schrijft dat het die kans niet meer krijgt. De kijkcijfers zouden veel te veel achterlopen op de verwachting van de Mouse House. En ja, het komt ook wel samen met het feit dat Disney-CEO Bob Iger heeft gezegd dat hij niet zoveel geld wil steken in allerlei grote Marvel- en Star Wars-projecten. Disney moet zorgen voor weer een betere financiële status en de vele spin-offs van deze twee geliefde universa zijn een goede manier om te besparen: even wat minder.

Dure serie voor Disney

The Acolyte was bovendien een erg dure serie om te maken. Het schijnt een budget te hebben gehad van 180 miljoen dollar en we verwachten niet dat de Disney+-reeks dat ook heeft waargemaakt. De productiekosten zaten hem vooral in pre-productiekosten, dus voor er ook nog maar werd gefilmd was er al 50 miljoen dollar van dat budget opgegeten. Planning, zorgen dat de serie in het Star Wars-canon past: dat kost veel werk vooraf, maar ook achteraf: reshoots en post-productie kostte ook nog eens 130 miljoen dollar.

Het zal een bittere pil zijn voor Leslye Headland, de maker van de serie, maar ook voor hoofdrolspeelster Amandla Stenberg, die hiermee haar eerste giga-rol scoorde, al is ze zeker geen nieuw gezicht in Hollywood. We hopen van beide dames meer te gaan zien: hopelijk betekent het sluiten van deze deur dat er een nieuw raam voor ze opent.