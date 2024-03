Star Wars: The Acolyte - Dit is de eerste trailer van de serie

Star Wars-serie The Acolyte speelt zich 100 tot 500 jaar voor de Star Wars-films die we zo goed kennen af. Een tijd die Star Wars-fans niet heel bekend is, waardoor er weer een flink arsenaal aan nieuwe personages kan worden geïntroduceerd. Op de poster is te zien "In een licht tijdperk rijst de duisternis". Onder andere Amandla Stenberg en Lee Jung-jae zijn in deze serie te zien, maar kijk vooral de onderstaande trailer om een goed beeld te krijgen van wat je kunt verwachten.

Vanaf 4 juni is deze serie te zien op Disney+. Eerst de eerste twee afleveringen, en daarna de rest.