Booking wordt flink aangepakt: dit is waarom de reissite onder vuur ligt

Het van oorsprong Nederlandse Booking, ook bekend als Booking.com, heeft een te dominante positie in de wereld van reizen en daarom is het al meerdere malen op de vingers getikt. Van de Spanjaarden krijgt het een iets hardere tik, namelijk eentje van 413 miljoen euro.

Concurrentie Booking.com

De Spaanse waakhond kreeg klachten van de Spaanse organisatie van hoteleigenaren omdat Booking oneerlijke voorwaarden zou hanteren waardoor concurrentie nagenoeg onmogelijk is. Dan kunnen er nog zoveel Trivago-achtige websites bestaan: Booking is nu eenmaal extreem bekend en dat is toch waar veel reizigers het eerst naartoe gaan als ze een hotel zoeken.

Tegelijkertijd wordt Booking ook steeds meer ‘vervuild’ door zijn nieuwe Airbnb-achtige inslag. Zoek je naar een verblijfplaats in bijvoorbeeld Milaan of Belfast, dan krijg je eigenlijk vooral mensen die een kamertje verhuren, zeker als je naar goedkopere plekken zoekt. De kans dat je naar goedkopere plekken zoekt is tegelijkertijd groot, want in een hotel overnachten is de afgelopen jaren flink gestegen qua prijs.

Groot marktaandeel

Booking heeft in Spanje een marktaandeel van rond de 80 procent als het gaat om de provisie van online boekingen die niet direct gaan, maar via een derde partij. Die dominante positie zou het al hebben sinds tenminste 2019, stelt de Spaanse waakhond en dat komt onder andere omdat het oneerlijke commerciële voorwaarden stelt aan hotels in Spanje. Het zou ze een oneerlijke prijsclausule opleggen, waardoor het onmogelijk werd voor de hotels om kamers op hun eigen website aan te bieden voor een lagere prijs dan die op Booking.com staat. Ook was er onvoldoende transparantie over wat Booking nu werkelijk in waarde bood aan hotels die abonnementen hebben om hun positie op de ranglijst van het platform te verbeteren.

Daarnaast zouden hotels die meer kamers vrij hebben ook hoger in de zoekresultaten komen. Met andere woorden: hoe meer kamers een hotel ontsloot aan Booking, en dus niet elders aanbood, hoe hoger ze dan in de ranking zouden komen te staan. De boete bestaat dan ook uit een deel voor het misbruiken van de machtspositie door oneerlijke voorwaarden te stellen aan hotels en voor het andere deel uit het beperken van de concurrentie van andere online reisbureaus. Booking moet betalen, maar ook zijn gedrag aanpassen. Booking zegt het oneens te zijn met de uitkomst van het onderzoek en gaat in beroep. Het stelt in een zeer concurrerende sector actief te zijn en ondersteuningsprogramma’s te bieden aan accommodatiepartners, waar de Spaanse CNMC geen rekening mee zou houden.

Er ligt veel druk op Booking, dat sinds kort ook een poortwachter is binnen de EU, waardoor het aan nog meer regels moet voldoen. Werk aan de winkel dus, al zullen we dat als consument waarschijnlijk niet heel snel zien veranderen.