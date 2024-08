OV-chipkaart-opvolger komt later door onenigheid met bunq

OV-chipkaart-bedrijf Translink en bunq konden het niet eens worden over de commerciële voorwaarden van hun samenwerking en daarom is de opvolger van de OV-chipkaart nu later.

Nieuwe OV-chipkaart

We gebruiken de huidige OV-chipkaart al een hele tijd. Sinds 2012 werkt het openbaar vervoer in Nederland al met dit kaartje. Het had heel wat voeten in de aarde om het zo te krijgen: in 2005 werd de eerste test gedaan in Rotterdam. Dat de opvolger ook nogal een uitdaging is, dat verbaast dus niet. Eigenlijk hebben overheden en OV-bedrijven het er zelfs al veel langer over: in de jaren ‘80 ging het al over een zogeheten magneetkaart die in plaats van de ouderwetse strippenkaart.

Het is dus niet zo vreemd dat ook de opvolger van de OV-chipkaart niet zonder slag of stoot totstandkomt. Zeker niet omdat er veel organisaties mee gemoeid zijn: allerlei OV-bedrijven, maar dus ook een bank als bunq. NRC schrijft dat de mislukte samenwerking vooral een geldkwestie blijkt te zijn. Bunq zou meer geld willen, omdat de kosten van de bank zijn toegenomen. Translink wilde op zijn beurt de bank niet meer betalen dan eerder was overeengekomen. Daarnaast zou spelen dat de twee bedrijven te veel verschillen om succesvol te kunnen samenwerken.

De nieuwe ov-pas (de opvolger van de ov-chipkaart) zou er zo uit gaan zien. Met het logo van bunq, dat de nieuwe passen zou gaan uitgeven. Maar de samenwerking tussen de ov-bedrijven en bunq is ineens beëindigd, blijkt nu. Meer bij @nrc https://t.co/hkqRKmC3Tj pic.twitter.com/cEmkRf2iMe — Stijn Bronzwaer (@StijnBz) August 21, 2024

Het is uit met bunq

Het had interessant kunnen zijn met bunq, want dat staat wel bekend als een van de meest innovatieve banken van Nederland. Het heeft geen fysieke locaties en voegt het ene na het andere handige nieuwe foefje toe aan de app. Er hadden dus potentieel wel snel nieuwe innovaties kunnen worden bedacht, al is het de vraag of dat ook is waar Translink naar op zoek was.

In ieder geval is de nieuwe OV-chipkaart dus weer een stapje verder bij ons vandaan. Het is de vraag of het überhaupt nog volledig nodig is, nu we ongeveer overal met onze bankkaarten kunnen inchecken. Het is alleen jammer dat er nog geen manier is om dat te doen in combinatie met een abonnement. Daarnaast zou het natuurlijk interessant zijn om een abonnement op je telefoon te kunnen zetten en met de NFC-chip van je toestel te kunnen in- en uitchecken. Dan zou een pas niet nodig zijn. Dat is dan ook het idee van de nieuwe OV-chipkaart: hij is er digitaal, maar ook nog steeds fysiek.

Toch nog een fysieke pas

Die opvolger was al vrij ver in ontwikkeling: er is al vier jaar gewerkt aan de pas, die 1 januari 2025 in fases zou worden ingevoerd. Het idee van deze pas is dat er meer mogelijkheden zijn. Je moest dan via een bunq-rekening geld op de kaart kunnen storten, zonder dat de bank inzage krijgt in je reis– of persoonsgegevens. Nu moet er dus een andere bank worden gevonden, wil Translink nog steeds met deze plannen door.