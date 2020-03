Budget hotelketen Oyo schrapt 5.000 banen

De Indiase budget hotelketen Oyo ontslaat ongeveer 5.000 werknemers in China, de VS en India. Het is een poging om de kosten te drukken en de winstgevendheid te verhogen, meldt Bloomberg.

"Onze focus voor 2020 is groei met winstgevendheid", zegt Ritesh Agarwal, oprichter en CEO van Oyo. Agarwal zei ook dat het bedrijf zich richt op het verbeteren van corporate governance en het aantrekken van relaties met hotels.

Volgens de CEO zou het wereldwijde personeelsbestand van het bedrijf in januari met 17% krimpen. "Tegen de tijd dat ons herstructureringsproces voltooid is, heeft Oyo wereldwijd meer dan 25.000 werknemers."

Volgens bronnen is Oyo van plan de helft van de 6.000 fulltime medewerkers in China te ontslaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. "In China heeft het coronavirus ons hard getroffen en in bepaalde provincies proberen we met man en macht hotels open te houden", zei Agarwal. "Het is een moeilijke tijd voor onze hotelpartners."

Herstructurering



De herstructurering volgt op een eerdere beslissing om ongeveer 600 van Oyo’s werknemers in China en ongeveer 1200 medewerkers in India te vragen om te vertrekken.

De waarde van Oyo werd vorig jaar geschat op US $ 10 miljard toen het bedrijf $ 1,5 miljard ophaalde bij SoftBank en RA Hospitality. Volgens een rapport kan de malaise op de Chinese markt als gevolg van Covid-19, de waardering doen dalen tot ongeveer $ 6 miljard.

Oyo rapporteerde een verlies van $ 335 miljoen voor het boekjaar dat eindigde in maart 2019. Dat was een jaar eerder nog $ 52 miljoen. De omzet verviervoudigde ondertussen naar $ 951 miljoen.