Kingdom of the Planet of the Apes: het wordt nu echt menens

Het is 1968 als de eerste film ‘Planet of the Apes', geregisseerd door Franklin J. Schaffner en met Charlton Heston in de hoofdrol, wordt gelanceerd in de bioscoop. De film was gebaseerd op de Franse roman uit 1963 'La Planète des Singes' van Pierre Boulle. Het verhaal draait om een groep astronauten die neerstort op een planeet waar intelligente apen domineren en mensen primitieve wezens zijn. De beelden waren in die tijd net zo primitief als de manier waarop films werden geproduceerd.

De film was meer dan 50 jaar geleden wel een groot succes en luidde een aantal sequels in, waaronder:

Beneath the Planet of the Apes (1970)

Escape from the Planet of the Apes (1971)

Conquest of the Planet of the Apes (1972)

Battle for the Planet of the Apes (1973)

Rise of the Planet of the Apes

Naast de oorspronkelijke filmserie volgde meer dan 25 jaar later een remake uit 2001 geregisseerd door Tim Burton en een trilogie van reboot-films uitgebracht tussen 2011 en 2017.

Rise of the Planet of the Apes (2011)

Dawn of the Planet of the Apes (2014)

War for the Planet of the Apes" (2017)

Kingdom of the Planet of the Apes



Inmiddels zijn we weer 7 jaar later en verschijnt dit jaar 'Kingdom of the Planet of the Apes'. Een film van Disney en Twentieth Century Studios, tevens het eerste deel in een nieuwe trilogie.

De nieuwe film wordt geregisseerd door Wes Ball (o.a. bekend van The Maze Runner trilogie). De speelt 300 jaar af na de gebeurtenissen van de laatste film 'War of the Planet of the Apes af'. Mensen lijken inmiddels een ondersoort in een wereld van apen. Kijk mee.