Doctor Who krijgt de Disney-behandeling: check de nieuwe trailer

We hebben al een teaser gekregen, maar nu is er ook een trailer. Een volle trailer waarin we nog meer kunnen genieten van Ncuti Gatwa als de doctor. Doctor Who is terug op 14 mei en is dan te zien op Disney+. Hoewel, de echte fans kijken eerst op de BBC, waar het feest op 11 mei al begint. En Doctor Who gaat dit seizoen heel ver terug: wat dacht je van dinosaurussen?

Nieuwe trailer Dr Who

Wat de fans echter vooral zal opvallen is hoe goed de serie eruitziet. Niet iedereen zal dat waarderen: de eerst meer ouderwetse looks van de BBC waren ook zeker niet verkeerd, maar nu Disney+ er iets mee te maken heeft is er wel heel wat vooruitgang te zien in de kwaliteit, zonder te veel af te doen aan de authenticiteit van de Doctor.