Scarlett Johansson wil maanlanding faken in Fly Me To The Moon

Het is één van de meest besproken ruimte-onderwerpen allertijden: is de maanlanding nou echt of niet? Het maakt niet uit tot welk kamp je behoort, waarschijnlijk zal je plezier halen uit de nieuwe film Fly Me To The Moon. In deze nieuwe film met Scarlett Johansson en Channing Tatum gaan de twee de maanlanding neppen. Het moet van NASA, voor het geval de echte maanlanding faliekant misging.

Take Me To The Moon

Wat wil echter het geval? De regisseur (Tatum) heeft een keer de marketingdame (Johansson) proberen te versieren. Oeps, ongemakkelijk. Reken op een heleboel comedy en een beetje drama in deze film over Apollo 11. Of ja, juist niet over Apollo 11. Zouden de twee elkaar toch helemaal vinden? En wat als die maanlanding dan toch wel goed gaat? Het is te zien in Take Me To The Moon, vanaf 12 juli in de bios.