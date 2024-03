​Deze 8 rare dingen hebben we als mensheid de ruimte ingeschoten

Met de grote hoeveelheid satellieten die in de baan rond de aarde worden geplaatst kun je je afvragen in hoeverre we dat als mensheid eigenlijk mogen. Om nog maar te zwijgen van het potentieel koloniseren van de maan of Mars. Toch is het niet helemaal nieuw: we hebben als mensheid heel veel onzinnige dingen de ruimte ingeschoten. We noemen er acht.



Een Tesla

Het bekendste voorbeeld van een raar object dat we de ruimte in hebben geschoten, dat moet wel de Tesla zijn. In 2018 ging er aan boord van de Falcon Heavy van SpaceX een Tesla mee. Geen vreemde deal, aangezien Elon Musk topman is bij beide bedrijven. Het was ook daadwerkelijk de auto van Elon Musk, met in de chauffeursstoel een soort astronautenpop die Starman werd genoemd. De Tesla Roadster en Starman zijn ergens te vinden tussen de aarde en Mars.

Een stukje van een vliegtuig

Het was geen ongeluk, het was expres: onderdelen van een vliegtuig zijn de ruimte ingeschoten. Het gaat om stukjes van het eerste vliegtuig van de Wright-broers, die in 1903 hun eerste, succesvolle vlucht beleefden. Het is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, want dat was toen het tijdperk van vliegen begon. Neil Armstrong nam delen van de Wright Flyer mee naar de maan in 1969: ook nog eens tijdens die iconische Apollo 11-missie dus.