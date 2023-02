Kilometerteller ‘Space Tesla’ staat nu op 4 miljard

Om de Tesla de ruimte in te schieten was natuurlijk heel wat raketbrandstof nodig. Omgerekend naar ‘benzine-standaarden een kleine half miljoen liter. Het leeuwendeel daarvan werd verbruikt tijdens de eerste honderden kilometers van de ruimtereis. Inmiddels, zo heeft Tesla becijferd, is het gemiddelde verbruik van de Space Tesla een stuk beter. 480.000 liter op 4 miljard kilometer. Dat is ongeveer 1 liter op 8.330 kilometer.

De ‘Space Tesla’ is ook niet zomaar de ruimte in geschoten voor (een paar) baantjes om de Aarde. Nee, hij werd in een baan rond de zon gebracht. Een route waarbij hij bij elke wenteling om de zon ook de banen van de Aarde en Mars kruist. Nu, vijf jaar later, staat de ‘kilometerteller’ van de Space Tesla al op ruim 4 miljard kilometer.

Het is deze week (6 februari) vijf jaar geleden dat Elon Musk de wereld verbaasde door zijn eigen (oude) Tesla Roadster aan een Falcon Heavy SpaceX raket ‘vast te binden’ en hem de ruimte in te schieten . De beelden van de kleine cabrio, met een astronaut, Starman, – uiteraard geen echte – achter het stuur in de ruimte, waren destijds wereldnieuws.

Op WhereIsRoadster staan nog meer van dit soort feitjes. Uit de radio van de Space Tesla schalden vijf jaar geleden twee hits van David Bowie: Space Oddity en Is There Life On Mars. Het is officieel niet bekend of de accu van de Space Tesla het nog doet, maar die kans lijkt, na vijf jaar in de ruimte met de radio aan, nihil. Zou dat wél het geval zijn, dan zijn de twee Bowie hits intussen al meer dan 1,1 miljoen keer afgespeeld.

Geen beelden meer

‘Live’ beelden van de Space Tesla zijn er niet meer. Op dit moment bevindt de bolide zich, volgens berekeningen, op ruim 200 miljoen kilometer van de Aarde. Hoe de Roadster er nu uitziet is dus niet bekend. Is hij in de russentijd wellicht door een meteoriet of ander ruimtepuin geraakt? Het feit dat de accu het nog zou doen, maakt dat onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

Daarnaast zou de invloed van UV- en andere straling in de ruimte haar sporen ook achtergelaten kunnen hebben.