Tweede Starship-test SpaceX eindigt ook in een hoopje as

SpaceX heeft een nieuwe poging gedaan om zijn gigantische Starship de lucht in te krijgen, maar het was geen succes. Waar het bedrijf het bij de eerste test allemaal nog wel prima vond dat het dure apparaat in vlammen opging, lijkt het daar nu iets minder stellig in. Wel viert het vooral wat er wel goed ging.

Tweede Starship-lancering

Wat belangrijk was voor SpaceX was om het moment van scheiding van de verschillende delen te testen en dat is goed gegaan. Echter explodeerde er een systeem binnen Starship nadat de motor -volgens plan- werd uitgeschakeld. Het gevaarte ging voor de tweede keer ooit het luchtruim in, namelijk vanaf de Starbase in Boca Chica, Texas. De zogeheten ‘hot stage’-separatie, waarvan je onderaan dit artikel een filmpje ziet, ging goed, maar de Super Heavy besloot daarna niet uit te gaan toen de motoren werd uitgeschakeld. In plaats daarvan besloot het systeem waarmee hij wordt stilgelegd te exploderen, waardoor hij niet zoals gepland geheel gecontroleerd in het water eindigde voor hergebruik. Hij ging in rook op.

Starship zelf schoot wel verder de ruimte in, maar had ook een probleem waardoor SpaceX een signalen meer doorkregen. Waarschijnlijk kwam het omdat de boel in de ruimte raakte en daar het signaal verloor, maar dat lijkt vreemd: we hebben immers vaker dingen de ruimte ingeschoten en het signaal gewoon behouden. Echter zegt het ruimtebedrijf er niet zoveel over: alleen dat heel veel zaken zeer succesvol waren. Vorige keer, bij de eerste lancering, benoemde SpaceX juist dat het heel blij was met de test en dat het helemaal niet erg was dat het eindigde in een explosie. Nu laat het dat achterwege, wat impliceert dat de organisatie toch wel wat teleurgesteld is met het eindresultaat.