Wordt vrijdag de tweede grote dag voor Starship?

Starship moet het, of een van de, ruimteschip worden dat ons terug naar de Maan en mogelijk zelfs naar Mars gaat brengen. SpaceX, van Elon Musk, werkt er al vele jaren aan. Tot nu toe is er één redelijk succesvolle test uitgevoerd. In april werd Starship voor het eerst gelanceerd. Die testvlucht duurde maar kort. Na iets meer dan twee minuten raakte de raket uit koers en kort daarna explodeerde hij. Toch vonden Musk en SpaceX het een geslaagde test, want er werd weer veel geleerd. Uiteindelijk moet Starship een herbruikbare raket worden die, net als de Space Shuttle, voor meerdere ruimtereizen ingezet kan worden.

Misschien gaan we aanstaande vrijdag, 17 november, daar wel al meer (succesvol) bewijs zien. Dat is namelijk de eerstvolgende mogelijke lanceerdatum voor de tweede testvlucht van een Starship. Althans, dat is wat Elon Musk zelf op zijn X postte.

Wachten op toestemming

Starship is er klaar voor, aldus Musk. Hij zou dus vrijdag al kunnen vertrekken. Het wachten is wel nog op toestemming van de verschillende regelgevende instanties (waaronder de Federal Aviation Administration, FAA), maar Musk heeft goede hoop dat die op tijd afgegeven wordt. Daarna is het uiteraard, zoals bij elke raketlancering, nog hopen dat het weer geen roet in het eten gooit. Of dat er geen andere technische drempels opgeworpen worden waardoor de lancering alsnog uitgesteld moet worden.

Kortom, er zijn nog veel variabelen, maar als alles meezit dan zou vrijdag 17 november dus wel eens de tweede grote dag voor Starship kunnen worden. Ok, feitelijk is da dan de eerste grote dag van de volgende Starship raket, want die van de eerste grote dag, in april, eindigde in tranen. Niet alleen voor SpaceX, maar ook voor het natuurgebied waarboven het mis ging.