​Lancering SpaceX-raket laat spoor van vernieling achter

In april bereikte SpaceX een nieuwe mijlpaal: de ruimteraket Starship werd succesvol gelanceerd. Althans, hij ontplofte wel in de lucht, maar SpaceX was zeer te spreken over de lancering, die verder helemaal goed verliep. Goed kan echter niet voor alles rondom die lancering worden gezegd. Zo blijkt de gigaraket een spoor van vernieling te hebben achtergelaten.

Bloomberg scoop on the damage done by Elon Musks' SpaceX launch in April: “The explosion was so extensive it sent concrete chunks flying into the surf” @danahull @lorengrush @JasonLeopold https://t.co/02ZgIsuPDw pic.twitter.com/Ph9Y1ZXrak

SpaceX-lancering

Bloomberg sprak met experts over welke impact de lancering nu werkelijk heeft gehad en dat is niet mals. We weten al dat lanceringen sowieso slecht zijn voor het milieu door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot die in één keer ontstaat. Maar er blijkt ook een andere negatieve kant aan de lancering te zitten, als het om de gezondheid van de aarde gaat. Biologen van de U.S. Fish and Wildlife Service stellen dat het gebied rondom het lanceerplatform enorm in de problemen is gekomen door dit SpaceX ‘succesverhaal’.

Een kleine twee hectare aan natuur is hierdoor in brand gegaan en tot de grond toe afgebrand. Er zijn allerlei kraters in de grond geslagen en her en der liggen stukken beton. Een cast blauwe landkrabben vond de dood, net als zeven boomkwarteleieren die door de lancering kapot zijn gegaan. Uiteindelijk ligt er op zo’n 150 hectare aan grond vanalles en nogwat aan rommel in de vorm van betonstukken.