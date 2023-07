​SpaceX lanceert Falcon Heavy met zwaarste satelliet ooit

SpaceX heeft met succes zijn zware, grote Falcon Heavy gelanceerd, met aan boord de zwaarste satelliet ooit. Het gevaarte is goed en wel vanaf het Kennedy Space Center in Florida gelanceerd om 23:04 uur plaatselijk tijd.

Grootste satelliet ooit

Het was niet zomaar een testlancering, hij was er om de Jupiter 3-satelliet te vervoeren naar zijn plek in de ruimte. Deze satelliet is een communicatiesatelliet van EchoStar, een Amerikaans bedrijf dat communicatiemogelijkheden regelt over de hele wereld. Het is geen kleine satelliet: hij is zo groot als een flinke bus en weegt meer dan 9 ton. We schrijven het even uit: 9.000 kilogram. Falcon Heavy zelf is ook geen kleintje: hij kan zelfs wel 64 ton de lucht in krijgen. Falcon Heavy is 70 meter hoog.

De satelliet wordt naar de baan om de aarde gebracht, waar hij zal blijven zitten: er zijn daar heel veel satellieten te vinden. Het is door die baan om de aarde en de draaiing van onze planeet net alsof de satelliet stilstaat, wat handig is om zo meer mensen te kunnen bereiken. Het flinke gevaarte werd door gigantisch veel motoren de lucht in gebracht.

Ondertussen heeft SpaceX ook nog steeds de Super Heavy in de maak. Die heeft 41 Raptor-motoren aan boord en daar worden er soms wel eens meer aan toegevoegd: hij heeft namelijk een paar belangrijke taken. In april heeft hij voor het eerst gevlogen en dat is zeer succesvol verlopen, althans: hij ontplofte wel, maar de lancering zelf ging goed.