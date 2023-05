Het is Bitcoin-Pizza-day: dat betekent gratis pizza in Utrecht

Het is vandaag 22 mei en dat betekent Bitcoin-Pizza-day. En dat betekent weer: gratis pizza in Utrecht. Speciaal om deze bijzondere feestdag die nu al 13 jaar bestaat te vieren, trakteert cryptoplatform BLOX in samenwerking met Domino’s Pizza op gratis pizza. Dit is hoe het precies zit met Bitcoin-Pizza-day en hoe jij daar een heerlijke, gratis maaltijd aan overhoudt.

Bitcoin-Pizza-Day De reden dat pizza en een cryptovaluta als Bitcoin gelinkt zijn, heeft alles te maken met de eerste transactie die ooit werd gedaan met Bitcoin. Op 22 mei 2010 werden er door 10.000 gemijnde BTC (Bitcoin) te betalen twee pizza’s besteld. De persoon die dat deed kan zich natuurlijk nu wel voor zijn kop slaan: leuk dat hij in de geschiedenisboeken staat, maar vandaag de dag zou die 10.000 BTC 247.525.885 euro waard zijn. Maar goed, het is wel een mooi verhaal natuurlijk, en best bizar als je beseft dat het al in 2010 was dat dit gebeurde. Soms lijkt het alsof Bitcoin pas een jaar of vijf echt in zwang zijn, maar ze zijn er al veel langer. Deze door Satoshi Nakamoto bedachte cryptomunt kent zijn hoogtepunten en dieptepunten, maar één ding is zeker: als je er vroeg bij was en je kocht er geen pizza voor, dan werd je er sowieso erg rijk van. Tegenwoordig is het bijna ondenkbaar om even een Bitcoin te kopen: één stuk kost tegenwoordig 24.746 euro (!).

Gratis pizza Liever dan maar een gratis pizza? Van 16:00 uur tot 19:00 uur kun je bij Domino’s (je weet wel, dat bedrijf dat salaris biedt in Bitcoin) op het Vredenburgplein in Utrecht terecht voor je gratis, warme, dampende avondeten. Het enige dat je ervoor hoeft te doen, dat is een account aanmaken op BLOX, een cryptoplatform waarop je diverse crypto kunt verhandelen. Logisch dat het wil stilstaan bij deze leuke feestdag: die eerste transactie bewees dat je kon betalen met een digitale munt, zonder dat daarbij overheden of banken hoeven te komen kijken. BLOX: “We willen graag iedereen laagdrempelig kennis laten maken met de wereld van digitale valuta. Want Bitcoin is voor iedereen, net als pizza.” Zo’n gekke combi is het dus eigenlijk niet. Om mee te kunnen doen moet je 18 jaar of ouder zijn en een account hebben bij BLOX. Je krijgt je slices als je de app laat zien, en maakt daarnaast kans op 50 euro Domino’s-tegoed en 200 euro cryptotegoed.