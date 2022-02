​Is een salaris in Bitcoin wel zo'n goed idee?

Nu is het ook niet zo dat mensen vaak hun hele salaris laten uitbetalen in Bitcoin of een andere crypto. Vaak gaat het om een gedeelte ervan. Op de dag dat je betaalt krijgt, dan stuurt je werkgever dan dat gedeelte van je salaris naar een soort wisselkantoor voor cryptovaluta en stort het in je wallet. Het is dus erg van het moment waarop je werkgever naar het wisselkantoor gaat afhankelijk hoeveel bitcoin je voor je euro’s krijgt.

Als je de munt een beetje volgt, dan weet je dat hij recent nogal een duik heeft genomen. Daar zit ook meteen het probleem met je salaris ontvangen in zo’n decentrale munt: je salaris is namelijk ineens een stuk minder veel waard. In november was Bitcoin nog meer dan 60.000 euro waard, maar nu dook hij ineens naar 28.822 euro. Dan gaat toch je salaris ineens door de helft. Het kan uiteindelijk natuurlijk weer stijgen, maar het salaris fluctueert dus wel vrij sterk in waarde.

Het is nog niet vaak mogelijk, maar er zijn bedrijven op de wereld die het mogelijk maken om salarissen uit te betalen in Bitcoin in plaats van ‘gewoon’ geld. Hoewel dat heel modern is en zeker in je voordeel kan werken, kan dat echter ook anders uitvallen.

Pizzaketen Domino's

In Nederland is pizzaketen Domino’s een voorbeeld van een werkgever die zijn werknemers de optie biedt om in cryptovaluta te worden betaald. Het gaat dan niet om het hele bedrag, want dat is sowieso door de Nederlandse wet niet toegestaan. Alles boven het minimumloon mag rechtstreeks worden omgevormd naar Bitcoin voor je wallet, maar in ieder geval moet het minimumloon gewoon in euro’s op je bankrekening worden gestort.

Waarschijnlijk kost het ook wat langer om je belastingaangifte te doen, want uiteraard moet je ook deze inkomsten opgeven. Nu is dat vast vrij eenvoudig als je eenmaal doorhebt hoe en wat (of als je dat door een specialist laat doen), maar het is zeker iets wat extra aandacht nodig heeft, omdat het nu eenmaal (nog) helemaal niet zo vanzelfsprekend is om in deze cryptovaluta te worden betaald, of überhaupt in cryptovaluta.