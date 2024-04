Bodkin belooft een betere Only Murders in the Building te worden

Only Murders in the Building is een enorm charmante serie, maar misschien is die wel iets te charmant. De Disney+-serie (die stiekem van Hulu is) vertelt een verhaal over drie mensen die in hetzelfde gebouw wonen en een true crime podcast beginnen nadat er een moord plaatsvindt in hun pand. Het is een serie met een enorm leuke cast, bestaande uit Martin Short, Selena Gomez en Steven Martin, met elk seizoen weer diverse sterren die erbij komen, zoals het laatste seizoen met niemand minder dan Meryl Streep. Paul Rudd was ook deel van dat seizoen, dus dat zegt wel iets over hoe high level het is. Een enorm vermakelijke serie, waarin het whodunnit-genre met heel veel humor wordt gemixt.

True crime-podcasters Cue Bodkin. Een aanzienlijk minder charmante naam en dat past helemaal bij deze serie. Haal de Hollywood weg, kies een aanzienlijk onbekendere cast, minder geliktheid, minder perfectie, en laat het plaatsvinden op het Ierse platteland: toch wel een tikkeltje anders. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Het gaat namelijk ook over een groep mensen die een true crime podcast maken en natuurlijk ook achter de crime aangaan: klinkt bekend, toch? Maar dan dus wat ruiger. Het prachtige Ierse land, heerlijke accenten en een heleboel zwartgallige humor, waar we zo dol op zijn in Europa. Glamour kennen ze niet, ze kennen vooral een rauw randje. En het is ook nog ‘based on a true story overheard in a pub’: wat meer wil je? De Ieren vinden het helemaal niet fijn dat er een paar podcasters zich komt bemoeien met hun zaakjes.



Bodkin Bodkin verwijst overigens naar het plaatsje. En aan het einde van de zeer sfeermakende trailer vraagt een van de podcasters zich dan ook af: Wat als deze cold case helemaal niet koud is? Maar het eindigt pas echt als er een traktor met een discobol erin voorbij is gekomen. Dit belooft een lekker twisted verhaal te worden, waarin Will Forte, Siobhán Cullen, David Wilmot, Robyn Cara en Chris Walley bij elkaar komen als cast van de serie. We zijn benieuwd wie het wint, Bodkin of Only Murders. Die laatste heeft natuurlijk al wat seizoenen om op te teren, en het was eerder. Plus dan is er nog een sterrencast die al een flinke aanhang heeft. Maar ja, ze hebben geen Ierse accenten, ze staan niet op het gigantische Netflix en ze zijn misschien iets te glamoureus voor true crime… We zullen zien hoe Bodkin het doet: op 9 mei is deze serie te zien op de rode N.