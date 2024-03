Japan sluit toch wel zijn bottenbrekende rollercoaster

Als je wel eens in de rij staat bij een achtbaan, dan ken je de bordjes wel: niet in deze attractie gaan als je zwanger bent, als je rugklachten hebt, een pacemaker draagt.. Waarschijnlijk was het aantal waarschuwingsbordjes bij de Do-Dodonpa achtbaan in Japan een flinke lijst, want deze rollercoaster is berucht om het feit dat hij daadwerkelijk botten heeft gebroken. Maar: nu is Do-Dodonpa gesloten.

Do-Dodonpa

Do-Dodanpa (een referentie aan trommels) was ooit de snelste rollercoaster ter wereld en is te vinden in Fuji-Q Highland. Het pretpark had al jaren gesteggel over de achtbaan, omdat er maar geen goede manier was om te zorgen dat riders geen blessures opliepen tijdens een ritje. Er werd keer op keer weer met de fabrikant gesproken, maar het lukte maar niet. Dus hoewel de achtbaan het decennialang heeft gedaan voor het park, is het nu klaar.

Do-Dodonpa opende in 2021 en kon 170 kilometer per uur bereiken in 1,8 seconden. Allemaal prima, maar toen besloot het park in 2017 een upgrade op de achtbaan te plaatsen die het nog sneller maakte: een looping van 49 meter, waarna je 178 kilometer per uur ging. En niet zomaar: maar nog geen twee seconden nadat je gelanceerd werd. Dat konden de makers voor elkaar krijgen met onder andere luchtdruk. Je werd aan het begin weggeschoten en nog geen minuut later had je dan 1,2 kilometer afgelegd en was het weer klaar. One hell of a ride dus.