​Ruimtehoofdpijn blijkt een vervelende kwaal te zijn

Astronauten met hoofdpijn

Je kunt je ongetwijfeld voorstellen dat die G-krachten die op het lijf drukken bij de lancering heftig zijn voor het hele lijf, maar dat is waarschijnlijk niet wanneer de ruimtehoofdpijn opkomt. In een paper stellen onderzoekers dat de kans groot is dat astronauten terwijl ze in de ruimte zijn migraines of spanningshoofdpijn ontwikkelen wanneer ze langer dan 10 dagen in de ruimte verblijven.

Onderzoekers keken naar 24 astronauten die in het International Space Station wonen: mensen van NASA, mensen van ESA en mensen van JAXA die daar tussen november 2011 en juni 2018 woonden. Gezamenlijk staan ze garant voor 3.596 dagen in de ruimte en het zijn dus zeker mensen die langer dan 10 dagen in de ruimte verbleven. Er wordt door Ron van Oosterhout van de Universiteit van Leiden wel gesteld dat de hoofdpijn opspeelt door het verblijf in de ruimte. 22 astronauten hadden hoofdpijn, terwijl ze in veel gevallen nooit hoofdpijn hadden. Er werd wel 378 keer hoofdpijn geregistreerd tijdens hun ruimtevlucht, en dat kwam neer op 92 procent van de astronauten. Terwijl maar 38 procent voor hun ruimte-avontuur wel eens hoofdpijn had.