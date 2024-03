​NASA zoekt jou: ideale vacature voor wie astronaut wil worden

NASA is op zoek naar nieuwe astronauten. Dat gebeurt niet vaak, dus mocht je ambities hebben die deze aarde te boven gaan, dan is dit je kans. Het is vier jaar lang niet voorgekomen dat het Amerikaanse ruimtebedrijf naar astronauten zocht. Wel zoekt het hiernaast nog testpersonen die zich een jaar willen laten opsluiten in een Mars -pod op aarde. Maar nu is er dus toch wel die vacature waar veel kleine kinderen van dromen en veel volwassenen als de dood voor zijn: het astronautenberoep.

We're seeking the next class of @NASA_Astronauts . Candidates could fly on Artemis missions to the Moon and, eventually, Mars. Will you be one of them? Applications to #BeAnAstronaut are open through April 2, 2024. Start yours at https://t.co/nurYiiWxmx . pic.twitter.com/WsLcSbnrM2

NASA zoekt astronauten

Als je astronaut wil worden, is dat ongeveer zo bijzonder als beroemd willen worden én dolfijnentrainer zijn: dat lukt eigenlijk niemand. Astronauten hebben namelijk niet alleen de durf nodig om inderdaad in zo’n ruimtevaartuig te stappen (waarbij het ook wel eens goed mis gaat), ze hebben ook een vrij specifieke lijst aan vaardigheden nodig om waardig te worden geacht voor een ruimtereis. En dat is maar goed ook: ruimtetoerisme is enorm in opkomst en doet onze aarde niet per se goed, omdat de uitstoot bij het vertrek gigantisch is en de toeristen eigenlijk niets doen wat bijdraagt aan de wetenschap.

Dat geldt voor een astronaut niet: dat is immers een beroepsruimtevaarder. Zij moeten allemaal onderzoeken doen en bovendien veel kennis hebben om zichzelf goed en wel uit de problemen te kunnen helpen die daar hoog boven onze planeet kunnen ontstaan. NASA vraagt in de vacature dan ook om een diploma in wiskunde, engineering, technologie en wetenschap. Dat is nog niet alles: je moet ook een piloot of testpiloot zijn met duizend uur vliegervaring, een natuurwetenschapper, ingenieur of dokter. Een strafblad is ook een no go en hetzelfde geldt voor een bankhangerslijf: je conditie moet tiptop in orde zijn voor de baan van astronaut.