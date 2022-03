​Seks in de ruimte? NASA wil er ooit mee experimenteren

NASA heeft een veelheid aan experimenten dat het doet in de ruimte. Die experimenten vinden veelal plaats op het International Space Station, zeker waar het gaat om hoe aardse materialen reageren in de ruimte. Een nieuw onderzoek van NASA is echter wel heel opmerkelijk: het wil onderzoek doen naar seks in de ruimte.

Space seksuologie Het is nog nooit gebeurd dat een astronaut in de ruimte zwanger werd van een andere astronaut en ze samen in de ruimte een kind kregen. NASA denkt echter dat het ruimteseks wel belangrijk is voor astronauten die misschien wel vele jaren weg zijn van aarde. Het gaat daarbij niet per se om seks om baby's te maken, maar wel om seks. Vijf Canadese wetenschappers hebben het idee bedacht voor space seksuologie en NASA overweegt het. Bij missies in de diepe ruimte zou seks cruciaal zijn, denken de onderzoekers. We moeten dus wel begrijpen hoe dat werkt: seks hebben op een plek met weinig zwaartekracht. De reden dat dit tot op heden nog niet is onderzocht, dat is omdat er nooit koppels astronauten zijn: het zijn altijd ‘losse’ wetenschappers.

Seks in de ruimte Nu kunnen die uiteraard ook seks hebben met elkaar, maar dat is vaak juist omdat je zo lang samen van huis bent in een kleine ruimte wel wat risicovol. Het zal ongetwijfeld wel eens zijn gebeurd, maar de onderzoekers denken dat juist nu we meer ruimtetoerisme gaan zien, er waarschijnlijk wél koppels de ruimte in worden gelanceerd. NASA beweert overigens bij hoog en laag dat er nooit seksuele ervaringen zijn geweest tussen astronauten en sprak de iconische woorden: “Mensen hebben nog nooit seks gehad in de ruimte.” NASA wil graag zorgen dat de veiligheid en de gezondheid van de astronauten optimaal is. Het focust dus altijd op heel andere dingen, namelijk de vijf gevaren van menselijke ruimtevluchten: straling, isolatie en opsluiting, afstand tot de aarde, gebrek aan zwaartekracht en vijandige omgevingen.

Kwallen en kikkers Toch overweegt het wel om onderzoek te doen naar reproductie in de ruimte (waarbij het erop lijkt dat het wel gaat om baby’s maken). Seks tussen dieren is wel eens onderzocht, namelijk tussen fruitvliegjes, slakken, wormen, kwallen, vissen en kikkers, maar dat is uiteraard niet bepaald vergelijkbaar met hoe mensen het doen. Dat NASA het nu toch wil onderzoeken heeft ook alles te maken met Mars. Als we straks naar de rode planeet gaan reizen, dan zijn we vrij lang onderweg: zeven tot negen maanden. Echter heeft het dan wel een goed studievoorstel nodig en daar werken die wetenschappers nu aan. Ze vinden dat ruimteorganisaties op het gebied van liefde, seks en relaties stilstaan, terwijl die juist zo belangrijk zijn in het menselijk leven. Iets wat ze waarschijnlijk beter kunnen laten onderzoeken door Elon Musk, aangezien die het helemaal ziet zitten om menselijke koloniën te stichten op andere planeten. Vooralsnog moeten we het echter nog even doen met studies naar dagcrème.