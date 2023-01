​Waarom je hoofdpijn hebt op kantoor

Veel mensen brengen hun dagen door op kantoor. De meeste mensen werken in een kantoortuin. Een kantoortuin is een grote kantoorruimte waarin meerdere mensen tegelijkertijd werken. De kantoortuin is niet afgeschermd door muren of schermen. Ergens is een kantoortuin heel handig, omdat je makkelijk in contact blijft met je collega’s. Er kleven alleen ook meerdere nadelen aan de kantoortuin.



Kantoortuinen zijn vaak ongezond

Het klinkt leuk, met 20 of meer collega’s allemaal in dezelfde ruimte. En het communiceert makkelijk, toch? Helaas blijkt een kantoortuin vaak ongezond te zijn. Griepvirussen worden in kantoortuinen makkelijk op elkaar overgebracht. Dat gaat dan vaak als een lopend vuurtje. Andere nadelen van de kantoortuin:



Je raakt makkelijk afgeleid door collega’s die het weekend met elkaar bespreken;

Een belletje met een klant? Je moet je goed focussen om de klant te horen door geluiden in de kantoortuin;

Gebrek aan privacy, iedereen kan elkaars gesprekken horen;

Productiviteit daalt door afleiding.

Hoofdpijn op kantoor? Dit zijn de oorzaken

Wanneer je met meerdere mensen op kantoor werkt, zijn de meningen over de temperatuur vaak verdeeld. De een wil de verwarming aan, terwijl de ander het liefst de ramen openzet. Vaak wint de groep het die het koud heeft, waardoor alle ramen potdicht blijven op kantoor. En dat gaat direct ten koste van de luchtkwaliteit. Wil je de luchtkwaliteit op kantoor monitoren? Schaf dan een CO2 meter of luchtvochtigheidsmeter aan. Wanneer de luchtkwaliteit op kantoor onvoldoende is, is de kans groot dat je hoofdpijn krijgt tijdens het werken. Bij Rovary hebben ze de beste CO2-meter gemaakt.

Onvoldoende water

Een andere oorzaak waardoor je hoofdpijn kunt krijgen tijdens het werk, is wanneer je te weinig water drinkt. In het geval van dehydratatie merk je al snel dat je hoofd begint te bonzen. Drink daarom voldoende water en pas op met de hoeveelheid koffie!

Ergonomie

Last van een stijve nek tijdens het werken? Zit je niet rechtop? Staat je beeldscherm te ver weg of juist veel te dichtbij? Wanneer je niet de juiste zithouding hanteert, kun je snel last van hoofdpijn krijgen.

Hoofdpijn op het werk is erg vervelend. Heb je momenteel last van veel hoofdpijn? Bekijk bovenstaande tips dan eens!

[Fotocredits - rh2010 © Adobe Stock]