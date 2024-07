Stranger Things seizoen 5: dit is het eerste beeld

Stranger Things is een kijkcijferkanon op Netflix. Het is lekker 80’s,het is herkenbaar en het komt tegelijkertijd met een bizar sci-fi-verhaal dat je na vier seizoenen bijna niet meer kunt navertellen omdat er zoveel gebeurt. We weten in ieder geval dat Max in de problemen is en dat Eleven in al haar ‘breinvisies’ haar steentje wederom probeert bij te dragen om de wereld te redden. In het vijfde seizoen gaat die strijd door en daar krijgen we in een nieuwe video een glimp van.

Stranger Things seizoen 5

Millie Bobby Brown die Eleven speelt is inmiddels 20, terwijl ze op haar tiende begon met de opnames. De cast heeft wat uitdagingen qua agenda’s en vooral een staking gehad, maar inmiddels is het filmen al voor de helft klaar. Wanneer we het nieuwe seizoen mogen verwachten is nog onbekend, maar het kan niet heel lang meer duren, toch? Als het seizoen zelf maar lang duurt, want het is het laatste en we zijn er eigenlijk nog niet klaar voor om afscheid te nemen van Hawkins. Mocht je nog niet in deze bandwagon zijn gestapt, er zijn genoeg redenen om alsnog te beginnen met de Netflix-serie.