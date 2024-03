​Amazon introduceert app op met je handpalm te betalen

Het is geen waarzegger: Amazon introduceert een app waarmee je hand wordt gelezen. Niet om te bepalen hoe lang je levenslijn is, maar wel om vast te stellen hoe hoog je banksaldo is. Of nou ja, of het genoeg is om de betaling te doen, want daarvoor is Amazon One bedoeld.

Je hebt dus nog steeds wel je hand nodig om contactloos te betalen, maar niet meer een apparaat in je hand. De handpalm blijkt namelijk een structuur hebben die uniek is en daarom kan die ook door voor de biometrische gegevens zoals een vingerafdruk dat ook kan. Alleen die zijn erg klein, en zo’n handpalm werkt net even wat makkelijker en sneller. Je ziet het in de video: je houdt je hand boven een scanner en de betaling wordt verricht.

Amazon

Vervolgens herkent hij elke keer dat je gaat winkelen en je handpalm laat scannen dat jij het bent en worden de gekoppelde betaalgegevens van je account gebruikt om de betaling te verrichten. In de app kun je vervolgens zien wat eraf is gegaan. Het is echt een nieuwe mogelijkheid om mensen makkelijker te laten betalen na het shoppen, al is het natuurlijk ook een heel leuk experiment voor mensen om te proberen of het bij hen ook werkt, waardoor er zeker aan het begin waarschijnlijk wat extra klandizie in de winkel zal komen.

Aan de andere kant zijn er ongetwijfeld ook veel mensen die er niet aan moeten denken. Die zijn bang dat juist zo’n unieke identifier op straat komt te liggen. Amazon zegt dat de data van de handpalm versleuteld wordt en in een beveiligd deel van Amazons eigen cloud onder AWS staat (Amazon Web Services). Het wordt dus niet op jouw telefoon lokaal opgeslagen.

Het is op dit moment alleen nog in de Verenigde Staten beschikbaar en alleen bij de ketens Whole Foods en Panera Bread. Wel komen daar steeds meer winkels bij, is het plan. Echter is er bijvoorbeeld inmiddels ook al op meerdere plekken een Amazon Go-winkel waar je zonder betaalproces te hoeven doorlopen kunt winkelen.