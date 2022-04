Om optimaal te kunnen werken is het van groot belang dat u over een goed kantoor beschikt. Nu is het wellicht mogelijk dat u een kantoor wilt huren maar dat u niet precies weet waar u moet beginnen. Aangezien wij ervoor willen zorgen dat ook u over een optimale kantoorruimte kunt en zult beschikken hebben we besloten om het een en ander op een rijtje te zetten. In dit artikel laten wij meer zien over de leukste kantoortrends van 2022. Kiest u voor één van deze kantoortrends van 2022 dan weet ook u zeker dat u binnen no time over een prachtig kantoor kunt beschikken!

Focus op duurzaamheid

Komt het aan op het inrichten van een kantoorruimte dan is duurzaamheid een van de trends die steeds vaker wordt gekozen. Bedrijven zijn dagelijks op zoek naar manieren om hun kantoor duurzamer te maken. Het gaat hier om het totaalplaatje, niet om de hoeveelheid recyclingbakken die er in het pand te vinden zijn. Kies bijvoorbeeld voor meubels die zijn gemaakt met duurzame materialen zoals bamboe of hout. Neem ook de verlichting eens grondig onder handen. Zo kunt u kiezen voor het plaatsen van LED verlichting of juist voor meer natuurlijk licht. Deze trend zal aan populariteit blijven winnen omdat het een norm wordt dat nieuwe kantoorruimtes op een duurzame manier worden ingericht. Hierdoor zal van alle bedrijven sneller worden verwacht dat zij begrijpen hoe een duurzaam kantoor moet worden ontworpen, zeker van belang als je een kantoor wilt huren.

Spelen met kleur

Een andere trend op het gebied van kantoorruimtes is dat er steeds vaker wordt gespeeld met kleur. Zo kunnen natuurlijke groentinten zorgen voor een ontspannende stemming. Dit houdt de motivatie van je medewerkers op peil, iets wat echt ontzettend belangrijk is voor jouw organisatie. Bovendien werkt het stress verlagend, wat nuttig is voor bedrijven die door willen stoten naar de top op de lange termijn. Blauw is juist weer de perfecte kleur om een rustige omgeving te creëren. Bovendien is het een kleur die mensen zin geeft om tijd door te brengen op de werkplek. Een blauw kantoor creëert daarnaast een veilige omgeving waardoor mensen zich beter kunnen concentreren. Door ook te spelen met kleur bent u in staat om uw kantoor naar een hoger niveau te tillen.

Meer afgezonderde plekken

Omdat we tijdens de pandemie gewend zijn geraakt om alleen te werken, staan sommige mensen die weer op kantoor komen wellicht huiverig tegenover het idee om weer in gedeelde ruimten te werken. Dit is de reden dat we op dit moment steeds meer afgezonderde plekken voor individuen of kleine groepen zien op de werkvloer vanuit te werken. Het hebben van een speciale ruimte of cabine om zich in terug te trekken kan helpen bij het welzijn van mensen en kan ook hun productiviteit verhogen omdat ze ongestoord kunnen werken. Kiest u voor deze trend dan is het van belang om te zorgen voor de balans. Zo wilt u voorkomen dat mensen alleen maar zelfstandig werken zonder groepsverband.

Een met de natuur

Biofilie, ook wel het vergroten van de natuurlijke invloed op kantoor, zal in 2022 niet afnemen. Biofilie staat erom bekend dat het de productiviteit en focus van mensen verhoogt door een connectie met de natuur. Zorg dan ook voor natuurlijk licht, vegetatie, groene muren, planten, open ruimtes en een uitzicht op de natuur. Zelfs afbeeldingen en kleurgebruik die verband houden met de natuur zijn accenten die echt zorgen voor een gezonde werkomgeving. U zal merken dat mensen dankzij Biofilie makkelijker in staat zijn om op een volkomen rustige en niet gestreste wijze aan het werk te gaan.

Ook uw kantoor onder handen nemen?

Als het goed is bent u met de informatie uit dit artikel meer te weten gekomen over de laatste trends op het gebied van uw kantoorruimte. Dit maakt het ook voor u mogelijk om tijdens een kantoor huren over een prachtige inrichting te beschikken. Middels een goed kantoor wordt het werken gelijk een stuk minder vervelend.

[Fotocredits - Victor zastol'skiy © Adobe Stock]