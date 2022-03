Het einde van een iconische Subaru met verbrandingsmotor

De autosport kan ervoor zorgen dat een bepaald merk of model ineens heel erg geliefd wordt. Denk maar eens aan de Audi 80 Quattro of de Lancia Delta. De Subaru Impreza WRX is er ook zo een. Dat was destijds, in 1994, een van de eerste productie bolides met een turbo-boxermotor en meer dan 200 PK. Toen ging het model nog als Impreza GTT door het leven. Uiteindelijk werd dat (vanaf 2001) de Impreza WRX STi.

R.I.P. Subaru Impreza WRX STi

Het is nu precies dat model, de WRX STi, dat deze week door Subaru ten grave gedragen wordt. Dat wil zeggen, de Japanse autofabrikant heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling van de verbrandingsmotor voor haar productiemodel racemonster. In Nederland is de Impreza WRX STi sinds 2019 al uit de showrooms verdwenen. Of het besluit van Subaru ook betekent dat we nooit meer een nieuwe uitvoering van de Impreza zullen zien? Dat zal de toekomst moeten leren. De Japanse fabrikant heeft in ieder geval het besluit genomen dat het gaat onderzoeken of de Impreza een elektrische opvolger gaat krijgen.

In een statement zegt Subaru: “Terwijl de automarkt steeds meer richting elektrificatie gaat, richt Subaru zich op hoe onze toekomstige sport- en prestatieauto's moeten evolueren om te voldoen aan de behoeften van de veranderende markt en de voorschriften en vereisten voor broeikasgassen (BKG), emissievrije voertuigen (ZEV), en Corporate Average Fuel Economy (CAFÉ). Als onderdeel van die inspanning onderzoekt Subaru Corporation de mogelijkheden voor de volgende generatie Subaru WRX STI, inclusief elektrificatie. In de tussentijd zal er geen nieuwe generatie verbrandingsmotor WRX STI worden geproduceerd op basis van het nieuwe WRX-platform.”