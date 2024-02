​Dit is waarom jij als ondernemer een kredietverzekering moet hebben

Als ondernemer is het erg belangrijk om goed verzekerd te zijn voor potentiële risico’s die op kunnen treden. De kredietverzekering is nog een vrij onbekende verzekering voor ondernemers. Dit is onterecht, omdat deze verzekering bescherming biedt voor handels- en betaalrisico's.

De perceptie dat een kredietverzekering alleen voor grote bedrijven is, is een onjuiste perceptie. De kredietverzekering is er in allerlei verschillende vormen, daarom is het altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden. Bij Allianz Trade kan je persoonlijk advies krijgen, zodat je zeker weet dat je een kredietverzekering hebt die bij jou past. Om je alvast wat meer informatie te geven over kredietverzekeringen, geven we je hier vier redenen waarom een kredietverzekering belangrijk is voor jou.

Je hebt meer informatie over (potentiële) klanten

Via jouw kredietverzekeraar kun je extra informatie opvragen over de kredietwaardigheid van andere partijen, waaronder dus jouw (potentiële) klanten. Door het opvragen van de kredietwaardigheid van potentiële klanten kun je een weloverwogen keuze maken bij het beslissen of je in zee gaat met deze partij. Daarnaast kun je eventuele risico’s spotten bij je huidige klanten.

Je bent beschermd tegen wanbetalers

Na het afsluiten van een kredietverzekering ben je beschermd tegen wanbetaling door klanten. Wanneer jouw klanten niet betalen, is jouw bedrijf beschermd tegen de financiële verliezen en dek je dus het risico dat je negatieve financiële gevolgen hebt doordat jouw klanten je niet betalen.

Je kan betere betaalafspraken maken met je klanten

Doordat jouw kredietverzekering je een dekkingsgarantie biedt, kun jij betere betalingsvoorwaarden aanbieden aan je klanten. Door deze dekkingsgarantie kun je soepeler zijn in je betaaltermijn. Voor veel klanten kan dit een groot pluspunt zijn, waardoor je jouw onderhandelingspositie versterkt.

Je kan al met al een betere relatie opbouwen met je klant

Doordat je jezelf flexibeler op kan stellen tegenover je klant en doordat je uit meer vertrouwen kan handelen door de informatie die je hebt, kan jouw relatie met de klant sterker worden. De flexibiliteit die geboden wordt door het opstellen van goede betaalafspraken in combinatie met de informatie die je hebt kunnen vergaren, maakt dat je meer zekerheid hebt over de relatie met je klant. Zekerheid in een zakenrelatie zorgt in het algemeen voor een betere onderlinge relatie.

Kortom, een kredietverzekering afsluiten is erg belangrijk wanneer je onderneemt. Dit geldt dus niet alleen voor grote organisaties maar ook voor kleinere. Kijk dus altijd online welke kredietverzekering bij jou past.