​Van zzp naar zmp: denk aan de verplichte RI&E!

Eind 2023 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 1,5 miljoen mensen als zelfstandige werkzaam. Het overgrote deel hiervan biedt producten of diensten aan als zzp’er, een zelfstandige zonder personeel. Maar kun je al het werk als ‘eenpitter’ niet meer aan, en ga je de stap nemen je onderneming uit te breiden met personeel (zelfstandige met personeel)? Dan zijn er een hoop nieuwe zaken waar je opeens mee te maken krijgt. Een daarvan is de verplichte RI&E voor ondernemingen met minimaal een fte aan medewerkers.

Relatief sterke positie van medewerkers

In Nederland hebben medewerkers, mogelijk dankzij de lange historie van vakbonden, een relatief sterke positie in de arbeidsrelatie met hun werkgever. Zonder geldige reden iemand op staande voet ontslaan, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zomaar kan? Dat is hier in Nederland (gelukkig) niet mogelijk. Een werkgever is in ons land verplicht in dat geval een bepaald traject te lopen, dat mogelijk loopt tot in de rechtbank.

Werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving

Een andere verplichting die werkgevers ten opzichte van medewerkers hebben, is het zorgen voor een veilige werkomgeving. De verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) speelt hierbij een belangrijke rol. Door middel van dit onderzoek krijg je inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen. Om kwetsbare groepen zoals jongeren en bijvoorbeeld zwangere vrouwen extra te beschermen, is hier speciale aandacht voor.

Naast inzicht in de risico’s die medewerkers lopen, biedt een RI&E ook handvatten voor risicobeperkende maatregelen. In een Plan van aanpak leg je vast wat de mogelijkheden zijn en hoe je deze hebt geïmplementeerd. Wil je graag hulp bij het uitvoeren en opstellen van een RI&E? Kijk hier voor meer informatie.

Voordelen van het opstellen van een RI&E

In ondernemingen waar door een of meerdere medewerkers wekelijks veertig uur of meer wordt gewerkt, moet een up-to-date RI&E aanwezig zijn. Word je door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) geïnspecteerd en is er geen recent document? Of is dat het geval als er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden? Dan kan je daar een boete voor krijgen.

Naast dat het dus verplicht is, heeft het ook diverse voordelen. Een RI&E draagt namelijk bij aan een verlaging van het aantal arbeidsongevallen, en van verzuim als uitval. Als ondernemer hoef je je minder zorgen te maken om de risico’s en de financiële gevolgen hiervan. En medewerkers zijn ook nog eens positiever en productiever. Belangrijk in de huidige tijd met een medewerkerstekort en veel druk op de marges vanwege stijgende prijzen!

