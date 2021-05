​Zo helpt een zakelijke lening jouw onderneming met groeien

Net als veel andere ondernemers wil jij jouw bedrijf ongetwijfeld ook laten groeien. Hoe groter jouw onderneming is, des te meer geld er in het laatje komt. Sommige bedrijven groeien als kool zonder dat zij hier zelf al te veel moeite voor doen. Helaas gaat het niet iedere ondernemer voor de wind. Wil je jouw bedrijf laten groeien, maar lukt dit niet? Overweeg dan eens een zakelijke lening af te sluiten. Zakelijk lenen is alleen niet het eerste waar ondernemers aan denken als zij willen groeien. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen je in deze tekst namelijk hoe een zakelijke lening jouw onderneming helpt met groeien.



Nieuwe machines en/of voertuigen kopen



Een zakelijke lening is voornamelijk bedoeld voor langlopende investeringen. De aankoop van nieuwe machines en/of voertuigen zijn hier een goed voorbeeld van. Een nieuwe machine of een nieuw voertuig koop je immers voor de lange termijn. Veel ondernemers investeren hier alleen in als oude machines of voertuigen aan vervanging toe zijn. Als je wilt groeien, kun je ook in deze bedrijfsmiddelen investeren. Koop je een nieuwe machine? Dan kun je de productie mogelijk opschroeven. Doordat er meer geproduceerd wordt op een dag, kun je ook meer afzetten. Dit zorgt er op den duur voor dat jouw bedrijf alleen maar groter wordt.

Investeren in uitbreiding van jouw bedrijf



Je kunt niet alleen een nieuwe machine of een nieuw voertuig zakelijk financieren. Nee, want een zakelijke lening biedt ook uitkomst als jij jouw bedrijf uit wilt breiden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als jouw bedrijf in het huidige pand uit zijn voegen barst. Je kunt er in dat geval voor kiezen om te verhuizen, maar lang niet iedere ondernemer vindt dit prettig. Heb je de mogelijkheid om op de huidige locatie uit te breiden? Vraag dan een zakelijke lening aan om de uitbreiding te financieren. Met het geleende geld kunt je bijvoorbeeld meer kantoorruimte realiseren of het magazijn uitbreiden. Hierdoor kun je meer mensen aannemen of meer producten opslaan. Dit zorgt ervoor dat jouw bedrijf (weer) kan groeien.

Als we het over uitbreiding hebben, denken veel ondernemers al snel aan het uitbouwen van hun bedrijfspand. Zoals we hierboven al aanhaalden, kun je hier inderdaad een zakelijke lening voor aanvragen. Toch zijn er ook nog andere manieren waarop jij jouw bedrijf uit kunt breiden. Mogelijk wil je wel een webshop beginnen. Is er nog geen webshop? Dan kost het ontwikkelen hiervan behoorlijk wat geld. Wanneer dit geld niet voorhanden is, kun je een zakelijke lening afsluiten.

Groeien kan ook met zakelijk krediet



Na het lezen van de bovenstaande tekst denk je mogelijk dat je alleen kunt groeien met een zakelijke lening. Toch is dit niet het geval. Door zakelijk krediet aan te vragen, kan jouw onderneming namelijk ook groeien. Voordat je deze financieringsvorm aanvraagt, moet je weten dat zakelijk krediet wezenlijk verschilt van een zakelijke lening. Een geldverstrekker stort het geld bijvoorbeeld niet in één keer op jouw rekening, maar zet een geldbedrag voor jou klaar. Je bepaalt vervolgens zelf hoeveel en wanneer je opneemt.

Zakelijk krediet wordt vooral gebruikt om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen. Daarnaast kun je met deze financieringsvorm dagelijkse uitgaven voor jouw bedrijf bekostigen. Grote voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten tot jouw klanten hun openstaande facturen betalen. Dankzij zakelijk krediet kun je investeren op momenten dat het nodig is en bewegen als je kansen ziet.

[Fotocredits - Ngampol © Adobe Stock]