Aan de slag met SEO-content voor jouw webshop

Een webshop beginnen is één. Bezoek genereren is een heel ander verhaal. Je kunt op verschillende manieren bezoek naar je webshop krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Google Ads of Facebook advertising inzetten om snel het verkeer op gang te krijgen. Maar op de lange termijn wil je ook graag dat jouw webshop goed gevonden wordt in zoekmachines, zoals Google. Wij vertellen je daarom graag meer over de verschillende soorten SEO-content voor jouw webshop en waarom het belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan.

Categorie- en productteksten

De pagina’s waar we jouw producten uit een bepaalde categorie terugvinden, noemen we een categoriepagina. Deze pagina bevat dus een overzicht van alle producten uit die categorie. Neem bijvoorbeeld heren sneakers, kantoorartikelen of kattenspeeltjes. De pagina waar je vervolgens alle specifieke informatie over het product vindt en het product kunt bestellen, heet een productpagina.

Het liefst wil je dat mensen die op zoek zijn naar producten uit een categorie, jouw webshop bezoeken. Die kans kun je vergroten door categorie- en productteksten toe te voegen aan de categorie- en productpagina’s. Afhankelijk van jouw webshop platform, wordt een categorietekst meestal onder de producten weergegeven, waardoor het grootste deel van de bezoekers de tekst niet eens ziet. Een categorie tekst schrijf je dan ook niet enkel voor de bezoeker, maar ook voor Google.

Vergis je echter niet in het feit dat SEO-content al lang niet meer statisch en saai hoeft te zijn. Het is belangrijk om een gedegen zoekwoordenonderzoek uit te voeren voordat je begint met schrijven, zodat je weet op welke termen gebruikers zoeken. Deze zoektermen kun je vervolgens verwerken in titels, (sub)koppen en de tekst zelf. In combinatie met interne linkbuilding naar andere categorieën en producten en door het continue optimaliseren van de teksten, zal jouw categorie tekst en/of producttekst autoriteit opbouwen op de betreffende termen.