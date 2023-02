​Dit zijn de trends voor herenpakken in 2023

Ben je op zoek naar een mooi pak waarmee je nog jaren kunt doen? Je hoeft je natuurlijk niet te laten verleiden door de trends van dit moment, maar aan de andere kant, waarom niet? Het voordeel is dat trends in pakken vaak jaren meegaan, waardoor jouw ‘smart look’ er over twee of drie jaar nog steeds heel goed uitziet. Dit is wat de trends in herenpakken zijn in 2023.



De joggingbroeklook die we onszelf hebben aangemeten sinds de coronajaren is voorbij. Je kunt er nu weer ‘fine and dandy’ bijlopen in een prachtig pak. Pakken voor heren zijn er in overvloeden. Gelukkig zijn er genoeg tips om jezelf in deze wereld te navigeren. In dit artikel duiken we verder in verschillende modetrends voor mannenpakken dit jaar.

Lekker kort

Oudere generaties hebben hier vaak wat meer moeite mee, maar jongere mannen vinden het heerlijk: een linnen colbert combineren met een korte linnen broek. Het kan gewoon. Misschien zou je niet zo snel een broek boven de knie dragen op kantoor, maar als je een feestje hebt is het een leuke manier om er netjes uit te zien, en toch nog steeds je speelse persoonlijkheid uit te stralen.

Oversized

Voor zowel vrouwen als mannen is het oversized colbertje enorm on trend. Je kunt ook kiezen voor juist een heel wijde broek en zelfs voor een combinatie van die twee. Sommige mensen vinden het er slonzig uitzien en voor hen is dit niet de juiste keuze, maar bij anderen staat het heel modern en goed. Dit is wel een trend die mogelijk wel écht over is als hij over is, dus dit is wel een iets minder houdbare pakkentrend dan de andere die we behandelen.

Felle kleuren

Knalgroen? Kanariegeel? Je hoeft het niet te schuwen. Een pak hoeft echt niet altijd grijs, blauw of zwart te zijn. Je kunt ook heel makkelijk kiezen voor een fel kleurtje, zoals feloranje. Probeer het pak wel ook even uit als je buiten loopt, niet alleen in de winkel, want het kan in de winkel helemaal mooi zijn, maar buiten vind je het misschien iets te en dan koop je een pak dat je vervolgens nooit meer aantrekt. Dat zou natuurlijk zonde zijn.

Het klassieke pak

Juist na alle ‘athleisure’-kleding is het de hoogste tijd dat we ons weer in een klassiek pak steken. Je mag daarbij kiezen voor een mix van stijlen: een modern pak met een enorm klassiek tintje bijvoorbeeld. Patronen, zachte stoffen zoals corduroy en donkere kleuren zijn daarin mooie, klassieke opties. En die mogen gewoon met een lichte pantalon in een effen kleur. Bruin is het ook helemaal dit jaar, dus wees niet bang om er als een soort oude beer uit te zien: bruin is helemaal 2023 en superklassiek.

Photo by Yasin Gündogdu (Pexels).