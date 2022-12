Robot’s die spijkerbroeken naaien?

De (massa)productie van kleding is een van de laatste industrieën waar automatisering nog in de kinderschoenen staat. Die typering is misschien wat cru, wetende dat in landen als China, Bangladesh en Pakistan duizenden gebouwen en loodsen staan waar miljoenen mannen, vrouwen en zelfs vaak ook (jonge) kinderen zeven dagen in de week, soms zestien uur per dag, achter een naaimachine zitten om onze spijkerbroeken, jurkjes, t-shirts, pakken en andere kleding in elkaar te naaien. Als het aan Levi’s en Siemens ligt komt daar verandering in. Zij willen een robot ontwikkelen die straks onze kleding in elkaar kan naaien. Een nobel streven dat nog wel wat uitdagingen kent.

Naaien wordt een uitdaging voor robots

Kleding is namelijk een flexibel product. Robots die gemaakt zijn om, bijvoorbeeld, een auto in elkaar te zetten, werken met onderdelen die een vaste vorm hebben. Dat geldt natuurlijk niet voor de grondstoffen van kleding, zoals spijkerstof (katoen) of andere kledingstoffen.

Voor een robot is het werken met dergelijke materialen niet bepaald eenvoudig. Ze kunnen hun ‘handen’ nu eenmaal (nog) zo flexibel en vrij gebruiken als wij mensen dat kunnen met onze handen en vingers. Volgens robot-experts zal het ook nog wel even duren voordat robots zo ver ontwikkeld zijn dat ze ook in staat zijn flexibele onderdelen zelfstandig te verwerken. Het zal dan dus ook nog wel even duren voordat het idee van Siemens en Levi’s, een zelfstandig werkende ‘naairobot’ werkelijkheid wordt.