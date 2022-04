​Kan je in crypto investeren zonder fomo?

Als je crypto noemt, denken velen aan het snelle geld. Echter, veel winst in korte tijd betekent ook veel risico. Zo snel als je verdient, kan je ook weer verliezen. Wist je dat er manieren zijn om op een veilige manier te beleggen in bitcoin? In dit artikel leer je daar meer over.



Kan je investeren zonder fomo?

Iedereen kent wel het gevoel van FOMO (fear of missing out). Wanneer bitcoin stijgt denk je: balen, had ik maar iets geïnvesteerd. En als het daalt denk je: had ik maar langer gewacht. Dit zijn logische gevoelens waar elke crypto-handelaar wel eens mee te maken krijgt.

Maar wat nou als er een manier is waardoor je dat minder ervaart, maar toch profiteert van de stijgende cryptomarkt? Deze manier is er zeker, en het heet Dollar Cost Averaging (DCA).

Wat is DCA?

Het doel van DCA is om zo gemiddeld mogelijk in te kopen. Hoe je dat doet bij bitcoin? Je stort elke week, maand, of in een andere tijdspanne hetzelfde bedrag in bitcoin. Op deze manier kan je op de hoogste punten inkopen, maar ook op de laagste.

Hierdoor blijft je prijs gemiddeld en hoef je je minder druk te maken over koersstijgingen en koersdalingen. Als het stijgt ben je blij, want je geld wordt meer waard. En als het daalt ben je ook blij, want dan kan je goedkoper inkopen.

Voorbeeld van DCA

Om dit een beetje tastbaar te maken, zullen we er een voorbeeld bij pakken: stel je hebt de afgelopen elke maand 10 euro aan bitcoin gekocht. Dit betekent dat je jaarlijks 120 euro investeert in bitcoin en met DCA is de inkoopprijs zo gemiddeld mogelijk.

Over een periode van 5 jaar had je dan 600 euro geïnvesteerd. Dit is een leuk bedrag wat je maandelijks misschien niet mist, maar wat superveel is om in één keer te krijgen. Deze 600 euro is gebruikt om bitcoin te kopen voor de prijs van elke maand in deze 5 jaar.

Met een gemiddelde inkoopprijs en de koersstijging van bitcoin is dit geld in de periode van 2017 tot 2022 erg hard gestegen. De waarde van je bitcoin staat dan met - hou je vast - 780% in de plus. Dit betekent dat dit geïnvesteerde geld (600 euro) nu ongeveer 5.275 euro waard zou zijn.

Stel dat je in 2017 in één klap 600 euro had geïnvesteerd in bitcoin (en dan gewacht had tot 2022), dan was het geld ‘maar’ 410% gestegen in deze periode.

Wil jij ook beginnen met DCA? Lees je dan goed in. Via de tool van dcabtc kan je zelf uitrekenen hoeveel rendement je behaalt via DCA.

[Fotocredits - Nuthawut © Adobe Stock]